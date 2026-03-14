Curling, il Canada trionfa alle Paralimpiadi. La Cina cede dopo una finale sul filo del rasoio

Il Canada ha conquistato la medaglia d’oro nel torneo di curling a squadre miste che ha animato le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sconfiggendo la Cina per 4-3 nella finale andata in scena sul ghiaccio della Perla delle Dolomiti. I nordamericani si sono imposti di misura al termine di un incontro particolarmente equilibrato e intenso dal punto di vista agonistico, risoltosi in volata e deciso da alcuni dettagli.

Dopo una mano nulla in avvio di incontro, la formazione composta da Mark Ideson, Jon Thurston, Ina Forrest, Collinda Joseph e Gilbert Dash è passata in vantaggio mettendo a segno un punto nel secondo end. Il sodalizio formato da Haitao Wang, Mingliang Zhang, Jianxin Chen, Nana Li e Qiang Zhang ha replicato con un punto nella terza frazione (1-1) e da quel momento si è andati avanti con un costante botta e risposta da un punto, sempre con il vantaggio del martello.

Il Canada segnava negli end pari e la Cina replicava in quelli dispari. Si è arrivati così all’ottavo parziale con il punteggio di 3-3, la Nazionale della Foglia d’Acero è stata brava a controllare a situazione e a sfruttare l’ultimo tiro per chiudere il confronto in proprio favore. Il bronzo era già finito al collo della Svezia, che ieri aveva regolato la Corea del Sud nel match per il terzo posto.