Milano-Sanremo 2026, la Red Bull-Bora-hansgrohe punta su Roglic e Pellizzari: “Proveranno a seguire le azioni sulla Cipressa”

La Red Bull-Bora-hansgrohe schiererà anche Primoz Roglic alla Milano-Sanremo 2026. Oltre a Giulio Pellizzari, che aveva già anticipato nei giorni scorsi la sua intenzione di essere al via della Classica di Primavera, la compagine tedesca schiererà alla prima Monumento dell’anno anche l’esperto corridore sloveno, con i due che saranno ovviamente deputati a cercare di muoversi nei momenti più impegnativi della corsa. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali in merito, ma i piani per la Classicissima sono stati parzialmente rivelati da Laurence Pithie.

La possibile strategia di gara: “Il nostro piano sarà di seguire le mosse sulla Cipressa con Primoz e Giulio. Per quanto mi riguarda, bisognerà vedere dove sono e proverò a dire la mia. E nel caso dovessimo rientrare per uno sprint, proverò a ottenere il meglio possibile in volata. Il posizionamento sulla Cipressa sarà la cosa più importante. Se riesco a essere davanti, potrei provare a seguire anche io”.

Saranno quindi i due leader a dover gestire i fuochi d’artificio che, con ogni probabilità, scoppieranno sulla Cipressa, viste le ambizioni espresse in particolare da Tadej Pogacar in vista della gara di sabato 21 marzo: “Questa era una gara che abitualmente poteva andar bene per i velocisti, ma adesso devi per forza andar bene in salita. In più, è una corsa che fai fatica a leggere del tutto. Di sicuro, il posizionamento è importante”.

Le aspettative personali per la gara: “Per me sarebbe un successo riuscire già a entrare nei primi cinque a Sanremo. Penso di aver mostrato una buona condizione e questa è una corsa che mi piace molto. È un grande obiettivo, quello di entrare nei primi cinque di una Monumento, non penso proprio sia una cosa ‘nella media’…”.