Giro d’Italia 2026, Paul Magnier concede il bis e batte di forza Milan in volata

All’ultimo millimetro. Paul Magnier trova il guizzo anche nella terza tappa del Giro d’Italia 2026, vincendo un avvincente sprint in cui ha battagliato con Jonathan Milan arrivando per primo sul traguardo di Sòfia (capitale della Bulgaria dove si è giunti dopo 175 km poco impegnativi con partenza da Plovdiv). Si tratta del secondo successo del francese dopo quello della frazione inaugurale.

La corsa è stata caratterizzata dalla fuga a tre composta da Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), Alessandro Tonelli e Diego Pablo Sevilla (entrambi in forza al Team Polti VisitMalta), cominciata fin dalle primissime battute subito dopo la partenza e mantenuta quasi fino alla fine, con Tarozzi abile a transitare prima degli altri due al chilometro Red Bull, prendendo 6′ di abbuono. I battistrada hanno dunque tenuto botta fino agli ultimi 400 metri, momento in cui sono stati raggiunti dal plotone.

A ranghi compatti, l’azzurro in forza alla Lidl-Trek ha lanciato la volata a -250 metri, ritrovandosi anche in questa occasione senza compagni. Qui il transalpino arruolato tra le file della Soudal Quick-Step ne ha preso subito la scia, superandolo di un’incollatura dopo una progressione di altissimo profilo. A completare il podio è stato l’olandese Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets), seguito da Madis Mihkels (EF Education – EasyPos) e da Matteo Malucelli (XDS Astana Team). Da menzionare la presenza in top-10 di Davide Ballerini (XDS Astana), ottavo classificato, ed Enrico Zanoncello (Bardiani CSF 7 Saber, decimo).

Nella classifica generale resta al comando l’uruguaiano, vincitore della tappa di ieri Guillermo, Thomas Silva (XDS Astana Team), precedendo il tedesco Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) e il colombiano Egan Bernal (Netcompany INEOS) di quattro secondi, sono a 10” dal leader il danese Jonas Vingegaard (grande favorito della vigilia) e l’ottimo Giulio Pellizzari. La Corsa Rosa riprenderà martedì 12 maggio con la quarta frazione: 138 km da Catanzaro a Cosenza.