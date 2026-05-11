Flavio Cobolli irriconoscibile e irrigidito dalla tensione: Tirante ringrazia e avanza agli ottavi

Si ferma al terzo turno il cammino di Flavio Cobolli al Foro Italico. Il romano, tradito probabilmente dalla tensione per la grande opportunità, esce di scena contro un Thiago Augustin Tirante tirato veramente a lucido. L’argentino gioca una partita strepitosa e si impone in due set con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e diciotto minuti di gioco. Sfuma così la possibilità per il numero dodici del mondo per Cobolli di raggiungere per la prima volta gli ottavi nel torneo di casa, dove avrebbe affrontato il russo Daniil Medvedev.

Tirante ha tenuto un rendimento clamoroso con la prima di servizio, vincendo l’88% dei punti giocati con questo colpo contro il 58% dell’azzurro. Soprattutto con il dritto l’argentino ha fatto malissimo al romano, chiudendo con 18 vincenti contro i 13 di un Cobolli che ha invece commesso molti più errori non forzati (26 contro 15).

Inizio di partita difficile per Cobolli, che si trova ad affrontare tre palle break nel secondo game e sulla terza purtroppo arriva l’errore con il dritto del romano. Il numero dodici del mondo, però, reagisce prontamente e recupera il break di svantaggio con un gran dritto a sventaglio che tocca la riga. Tirante, però, non si scompone e gioca davvero benissimo, arrivando a portarsi sullo 0-40 nell’ottavo game. Cobolli annulla la prima palla break, ma sulla seconda deve soccombere alla pressione da fondo dell’argentino. Tirante va a chiudere il primo set in suo favore per 6-3.

Anche nel secondo set il copione del match non cambia, perchè Tirante sbaglia veramente pochissimo, mentre Cobolli continua ad essere troppo nervoso e a concedere molto. Nel settimo game arrivano ancora gli errori dell’azzurro, che sprofonda sullo 0-40 e purtroppo Cobolli è tradito nuovamente dal dritto. Tirante è semplicemente impeccabile e chiude con una serie di punti clamorosi. A suon di sportellate di dritto l’argentino chiude sul 6-4 e vola agli ottavi di finale.