Dove passa la Milano-Sanremo 2026? Tutte le città, i paesi, i comuni e le Regioni attraversate

La Milano-Sanremo 2026 si disputerà sabato 21 marzo: la primavera inizia con la prima Classica Monumento della stagione, appuntamento tradizionale che terrà compagnia a tutti gli appassionati con la sua imprevedibilità e le molteplici chiavi di lettura a cui ci ha abituato in oltre un secolo di storia. La Classicissima di Primavera non partirà dal capoluogo lombardo, ma scatterà da Pavia per 298 chilometri complessivi che la rendono la corsa ciclistica più lunga del calendario internazionale.

Il gruppo attraverserà tre Regioni (Lombardia, Piemonte, Liguria) e cinque province (Pavia, Alessandria, Genova, Savona, Imperia), percorrendo i tratti più iconici che hanno reso questo evento uno dei pilastri sportivi per eccellenza: il Passo del Turchino che rappresenta la metà corsa, i tre Capi dove si inizia seriamente ad alzare il ritmo (Mele, Cervo, Berta), la salita della Cipressa a 22 chilometri dal traguardo e poi il Poggio, dalla cui vetta mancheranno 5,8 km al traguardo di via Roma (3,5 in discesa e 2,3 pianeggianti).

Lo sloveno Tadej Pogacar andrà a caccia del suo primo sigillo in questo evento: da dominatore del pedale internazionale, pluri vincitore del Tour de France, due volte Campione del Mondo, padrone di Liegi-Bastogne-Liegi, Giro di Lombardia e Giro delle Fiandre, gli manca ancora la stoccata in Liguria. L’olandese Mathieu van der Poel cercherà di bissare il sigillo di dodici mesi fa, l’Italia spera soprattutto in Filippo Ganna (secondo lo scorso anno). Ma in quali paesi e città passerà la Milano-Sanremo 2026?

DOVE PASSA LA MILANO-SANREMO 2026?

PROVINCIA DI PAVIA: Pavia, Zeccone, Certosa di Pavia, Pavia, San Martino Siccomario, Zinasco Nuovo, Sannazzaro de’ Burgondi, Casei Gerola, Voghera, Rivanazzano Terme.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA: Viguzzolo, Tortona, Pozzolo Formigaro, Novi Ligure, Basaluzzo, Capriata d’Orba, Silvano d’Orba, Ovada.

PROVINCIA DI GENOVA: Rossiglione, Campo Ligure, Masone, Passo del Turchino, Mele, Voltri, Arenzano, Cogoleto.

PROVINCIA DI SAVONA: Varazze, Celle Ligure, Albisola Marina, Savona, Zinola, Vado Ligure, Spotorno, Varigotti, Finale Ligure, Pietra Ligure, Loano, Ceriale, Albenga, Alassio, Laigueglia, Capo Mele, Andora.

PROVINCIA DI IMPERIA: Capo Cervo, San Bartolomeo al Mare, Diano Marina, Capo Berta, Imperia, San Lorenzo al Mare, Cipressa, Aregai, Arma di Taggia, Poggio di Sanremo, Sanremo.