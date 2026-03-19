Milano-Sanremo femminile 2026: il percorso ai raggi X. Cipressa e Poggio le asperità decisive

Manca sempre meno al giorno della Milano-Sanremo femminile 2026, corsa che si disputerà sabato 21 marzo a partire dalle ore 10:30. Si tratta di un evento particolarmente atteso: la corsa come sappiamo è stata riaperta alla categoria delle donne soltanto nel 2025 dopo praticamente vent’anni di assenza, con la vittoria di Lorena Wiebes, seguita da Marianne Vos e da Noemi Ruegg.

Proprio la neerlandese del Team SD Worx-Protime sarà una della favorite del lotto, complice anche il titolo di Campionessa uscente. In lizza ovviamente anche Marianne Cos (Team Visma I Lease a Bike) e la stessa Ruegg (EF Education-Oayly) senza dimenticare ovviamente Demi Vollering (FDJ United-SUEZ), la nostra Elisa Balsamo (Lidl-Trek), Puck Pieterse (Fenix-Premier Tech) e Kim Le Court Pienaar (AG Insurance – Soudal Team). Ma quali sono le caratteristiche del tracciato lungo 156 km (con 800 metri di trasferimento? Scopriamolo nel dettaglio.

MILANO-SANREMO FEMMINILE: PERCORSO A RAGGI X

Il percorso rispetta in totalità quello dello scorso anno. Si partirà dunque da Genova, per arrivare al traguardo nel cuore della città dei fiori. Il tracciato, perlopiù pianeggiante, diventerà più vivace verso il finale con la bellezza di cinque salite spalmate in circa cinquanta chilometri. Le prime tre asperità saranno il Capo Mele (1.8 km al 4,5 % con punte massime al 7%), Capo Cervo (1,7 km al 3,1%) e, in ultimo, Capo Berta (2 km al 6,1% con punte al 9%).

La fatica delle corridore sarà messa quindi a dura prova in ultimo con Cipressa (5.6 km al 4.1%) e Poggio di Sanremo (3.7 km al 3.7% con punte all’8% nel finale), collocato poco prima prima dell’arrivo, preludio degli ultimi 5 km, tre di questi in discesa, due piatti. Non è escluso l’arrivo di un gruppetto ristretto, pronto a giocarsi la vittoria sull’iconico rettilineo di Via Roma, così come non è impossibile aspettarsi un arrivo in solitaria.