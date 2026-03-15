Medvedev non si illude: “Alcaraz e Sinner restano migliori di me”

Dopo la vittoria sullo spagnolo Carlos Alcaraz, che gli è valso l’accesso in finale ad Indian Wells, Daniil Medvedev è stato intervistato da Punto De Break: il russo ha parlato del match, ma si è già proiettato verso l’ultimo atto, esprimendo delle considerazioni anche sull’azzurro Jannik Sinner.

Il russo è ovviamente raggiante per il successo sull’iberico: “Riuscire a battere qualcuno come Carlos Alcaraz, il numero uno al mondo, è una sensazione impressionante. In un certo senso, quando affronti qualcuno come lui, Jannik Sinner o Novak Djokovic, il ranking non conta: è fantastico poterli sfidare, e batterli è ancora meglio. Sono molto felice del mio livello oggi e non vedo l’ora della partita di domani, ovviamente“.

Per il russo si tratta di un riscatto: “Ho avuto un anno molto complicato nel 2025, quindi ho più prospettive su cui concentrarmi, e nient’altro, perché Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono molto migliori di tutti noi. Possiamo batterli in una partita. Zverev aveva la palla per vincere in Australia, e non sai mai cosa sarebbe successo in finale se l’avesse vinta. Questo è più una partita, piuttosto che una corsa a lungo termine o una stagione. Loro sono fortissimi e sono molto migliori di noi. Djokovic, Federer e Nadal erano anche molto migliori di noi“.

La constatazione del russo: “Djokovic, Nadal, e anche Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono probabilmente migliori di tutti quelli che li hanno preceduti. Tutti soffrirebbero contro di loro, è così. Forse se gioco 10 partite contro Carlos Alcaraz, è probabile che ne perda più di quante ne vinca, ma ogni volta che entro in campo devo credere in me stesso, dare il massimo e cercare di ottenere la vittoria“.