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A che ora la finale dell’ATP di Indian Wells 2026: dove vederla in tv e streaming, c’è l’opzione in chiaro
La finale del Masters 1000 di Indian Wells 2026 si giocherà domenica 15 marzo (ore 22.00 italiane) sul cemento della località statunitense: si preannuncia un confronto particolarmente vibrante, acceso, appassionante ed equilibrato per la conquista del primo torneo stagionale di questo livello, uno dei più importante dell’annata agonistica dopo i quattro Slam.
Per conoscere i due atleti che si fronteggeranno bisognerà aspettare l’esito delle semifinali: da una parte Jannik Sinner incrocerà il tedesco Alexander Zverev, dall’altra lo spagnolo Carlos Alcaraz se la dovrà vedere con il russo Daniil Medvedev. L’anno scorso il titolo finì nelle mani del britannico Jack Draper, capace di regolare il danese Holger Rune.
La finale dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli appassionati in possesso di un abbonamento. Ci potrebbe essere l’opzione in chiaro: se Sinner dovesse approdare all’atto conclusivo, allora Sky potrebbe decidere di mandare in onda l’incontro su TV8.
Ricordiamo che l’obbligo di legge di trasmettere in chiaro semifinali e finali degli Slam e dei Masters 1000 con la presenza di un italiano entrerà in vigore solo allo scadere dei diritti televisivi attualmente in essere, dunque i detentori dei diritti possono decidere se garantire o meno la trasmissione in chiaro, senza abbonamento, di queste partite.
CALENDARIO FINALE ATP 1000 INDIAN WELLS
Domenica 15 marzo
Ore 22.00 Finale ATP Masters 1000 Indian Wells – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis
PROGRAMMA FINALE INDIAN WELLES: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.
Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.
Diretta testuale: OA Sport.
In caso di presenza di Sinner, Sky potrebbe decidere di trasmettere la partita in diretta tv su TV8.