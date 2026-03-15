Quanti punti può guadagnare Sinner su Alcaraz se vince la finale a Indian Wells: c’è l’inversione di tendenza!

Jannik Sinner sfiderà il russo Daniil Medvedev nella finale dei BNP Paribas Open, torneo di categoria ATP Masters 1000 in corso di svolgimento ad Indian Wells, e proverà a vincere per la prima volta il titolo della manifestazione californiana.

L’azzurro non potrà raggiungere il numero 1 ATP a fine torneo, ma il match odierno mette in palio 350 punti per il ranking ATP: Sinner, alla vigilia della finale deve recuperare 2500 punti nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, e vincendo questa sera potrà portarsi a -2150 dall’iberico.

L’azzurro potrà provare ad avvicinarsi all’iberico, ma non potrà scavalcarlo nemmeno a Miami: Alcaraz, nell’ultimo aggiornamento del ranking, aveva però 3150 punti di margine, ma ne ha scartati 400 per la semifinale raggiunta lo scorso anno, e quest’anno ha eguagliato quel risultato.

Jannik Sinner, che lo scorso anno non giocò in California, vincendo il torneo, dunque, potrà incassare in tutto 1000 punti netti per il ranking, salendo a quota 11400, e guadagnerebbe proprio 1000 punti sullo spagnolo, mentre in caso di sconfitta ne avrà guadagnati comunque 650.

RANKING ATP UFFICIALE 2 MARZO

1 Carlos Alcaraz 13550

2 Jannik Sinner 10400

PUNTI DA SCARTARE AD INDIAN WELLS

Carlos Alcaraz 400

Jannik Sinner 0

RANKING ATP VIRTUALE

1 Carlos Alcaraz 13550

2 Jannik Sinner 11050 per la finale (11400 in caso di vittoria del torneo)