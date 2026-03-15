Medvedev sorprende tutti e batte Alcaraz in due set! Sarà sfida contro Sinner in finale a Indian Wells

Il ritorno di Daniil Medvedev. Grande sorpresa nella seconda semifinale del Masters 1000 di Indian Wells Masters. Sul cemento californiano, il russo Daniil Medvedev (n. 11 del ranking) ha sconfitto lo spagnolo Carlos Alcaraz (n. 1 del mondo) con il punteggio di 6-3 7-6(3) in 1 ora e 38 minuti di gioco.

Una prestazione eccellente quella di Medvedev, che non si vedeva a questi livelli da almeno due anni. Meno brillante, invece, Alcaraz, probabilmente sorpreso dal rendimento del suo avversario, anche alla luce dei precedenti nettamente a suo favore (6-2 prima di questo incontro). Sarà dunque la testa di serie n. 11 a giocarsi il titolo contro Jannik Sinner. In ogni caso, il torneo incoronerà un nuovo campione in California: nessuno dei due ha mai sollevato il trofeo.

Nel primo set Medvedev inizia subito a tessere la sua tela da fondo campo, approfittando di qualche errore di troppo di Alcaraz con il dritto. Arriva così la palla break, che il moscovita sfrutta con precisione chirurgica nel quarto game. Grande continuità al servizio per Daniil e qualche imprecisione di troppo per il murciano, sorpreso dal livello dell’avversario. Il parziale scorre senza particolari sussulti e il russo chiude sul 6-3.

Nel secondo set Alcaraz prova ad alzare il ritmo, ricorrendo con maggiore frequenza al top spin e alle variazioni. Il break nel quarto gioco sembra indirizzare la frazione dalla sua parte, ma la gestione del turno di servizio successivo non è quella abituale del n. 1 del mondo. Le risposte profonde del rivale mandano in difficoltà lo spagnolo e arriva il contro-break. Carlitos torna a spingere sull’acceleratore: si procura una palla break nell’ottavo gioco e due set point nel decimo, alternando potenza e palle corte con grande efficacia. Il servizio, però, salva Medvedev nei momenti chiave e il tie-break diventa l’esito naturale del parziale. Qui il russo prende il controllo della situazione: Alcaraz si spegne, commettendo alcuni gratuiti pesanti. Daniil, invece, gestisce tutto alla perfezione e il 7-3 chiude la sfida.

Le statistiche confermano la solidità del russo: spicca soprattutto la percentuale di punti vinti con la seconda di servizio, pari al 74%, contro il 57% dell’avversario. Decisivo anche il bilancio vincenti/errori non forzati: i 30 gratuiti di Alcaraz hanno inciso negativamente sull’economia del match per l’iberico.