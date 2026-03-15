Carlos Alcaraz sorpreso: “Non avevo mai visto giocare così Medvedev”

Carlos Alcaraz ha analizzato con grande lucidità la sconfitta contro Daniil Medvedev nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells 2026. In conferenza stampa lo spagnolo ha riconosciuto i meriti dell’avversario, spiegando le difficoltà incontrate durante il match e raccontando le sensazioni vissute in campo. Il numero uno del mondo ha parlato della straordinaria aggressività del russo, delle condizioni di gioco e degli aggiustamenti tattici tentati nel corso della partita.

“Innanzitutto, ho solo parole di elogio per Daniil. Penso che abbia giocato una partita incredibile. Dall’inizio alla fine, il suo gioco è stato straordinario. Onestamente, non ho mai visto Daniil giocare così. Si merita pienamente questa vittoria, il passaggio del turno e la finale di domani. Non posso fare altro che congratularmi con lui. Da parte mia, ho faticato molto in alcuni game. Mi sembrava di correre in continuazione; è stato molto difficile. Nonostante ciò, sono orgoglioso di aver lottato fino all’ultimo punto“, ha dichiarato in conferenza stampa.

“È stato davvero coraggioso, abbiamo avuto degli scambi lunghi nel primo set, è così che va quando giochi contro Daniil: ti costringe ad aumentare la potenza di ogni colpo. È come se sprecassi energia extra dopo ogni colpo, cosa che diventa ancora più difficile con il caldo. Il primo set è stato duro per me, mi ha costretto a lottare duramente, poi nel secondo ho iniziato a sentirmi meglio. È stato allora che ho capito cosa dovevo fare, che dovevo soffrire e accettarlo. Ecco perché ho giocato meglio nel secondo set“, ha aggiunto l’iberico.

“Ora è il momento di prepararmi meglio per la prossima partita con la mia squadra. Non penso se devo vincere o perdere; si tratta solo di perseguire i miei obiettivi, di raggiungere l’obiettivo che mi sono prefissato prima di ogni torneo. Questa è la mia mentalità, quindi non mi stanco di vedere la gente che si aspetta che io vinca ogni partita“, ha sottolineato il n.1 del mondo.

Tornando sulla partita contro il russo: “Ha giocato in modo molto aggressivo per tutta la partita, il che mi ha un po’ sorpreso. Sapevo che sarebbe stato aggressivo all’inizio, ma il modo in cui lo ha fatto mi ha davvero stupito. Giocava in modo molto aggressivo e non ha sbagliato una sola palla; per me è stato molto difficile. Le condizioni di gioco oggi erano diverse: la palla rimbalzava molto alta e sembrava che il mio servizio fosse sempre perfetto per lui. Oggi ha sempre trovato l’apertura, lo spazio, o qualsiasi cosa gli servisse per trovare il colpo ideale“.