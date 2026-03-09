Giacomo Bertagnolli fa 10 medaglie alle Paralimpiadi! Azzurro d’argento in superG

E sono dieci (4 ori, 4 argenti, 2 bronzi). Giacomo Bertagnolli raggiunge la doppia cifra nel computo personale delle medaglie paralimpiche in carriera. L’azzurro, già bronzo nella discesa di questi Giochi di Milano Cortina sull’Olympia delle Tofane, era tra gli atleti più attesi del superG odierno nella categoria “visually impaired”, ovvero ipovedenti.

Il trentino classe ’99 (AS3) ha chiuso la sua prova al secondo posto, conquistando l’argento, assistito dalla guida Andrea Ravelli. Bertagnolli ha pagato dazio nella parte alta del tracciato, commettendo un errore che gli è costato un secondo rispetto al vincitore della medaglia d’oro, l’austriaco Johannes Aigner (AS2), capace così di concedere il bis dopo il successo in discesa.

L’azzurro è stato protagonista di una grande rimonta, pennellando nella parte finale e chiudendo a soli 16 centesimi dal leader. Un pizzico di rammarico si è letto sul volto dell’atleta tricolore al traguardo, ma resta comunque una medaglia di grande valore. A completare il podio il canadese Kalle Ericsson (AS2), staccato di 1”30.

Il nativo di Cavalese avrà comunque altre opportunità per inseguire il metallo più pregiato, con slalom e gigante all’orizzonte, senza dimenticare la supercombinata, specialità in cui Bertagnolli conquistò l’oro a Pechino 2022. Per il Bel Paese, in una giornata iniziata con l’oro di Chiara Mazzel nel superG femminile “visually impaired”, il bilancio sale così a 2 ori, 2 argenti e 1 bronzo.