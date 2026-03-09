MAGICA Chiara Mazzel! Batte Veronika Aigner ed è oro in superG alle Paralimpiadi!

Il SuperG sull’Olympia delle Tofane continua a portare fortuna allo sci alpino italiano. Dopo le straordinarie emozioni firmate da Federica Brignone nel corso dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, questa volta è stata Chiara Mazzel a raccoglierne idealmente il testimone, trionfando oggi nel supergigante paralimpico sulle nevi ampezzane.

La ventinovenne trentina, argento nella discesa della categoria visually impaired (ipovedenti), aveva chiuso con un pizzico di insoddisfazione la gara che aveva aperto il programma di questi Giochi. La prova odierna le ha offerto l’occasione per rifarsi e per battere l’austriaca Veronika Aigner, vincitrice proprio della discesa.

Grande la prestazione di Mazzel, guidata da Nicola Cotti Cottini, capace di trovare il giusto equilibrio tra scorrevolezza e precisione nelle linee su un pendio complesso come quello delle Tofane. Con il tempo di 1’14″84, l’azzurra si è imposta precedendo Aigner di 0″60. Sul terzo gradino del podio, come già accaduto in discesa, si è confermata la slovacca Alexandra Rexova (+4″85).

Peccato per l’altra azzurra Martina Vozza, quarta e ai piedi del podio, distante 0″90 dalla top 3. Con la guida Ylenia Sabidussi, Vozza è stata comunque protagonista di un’ottima prova, soprattutto considerando che le discipline tecniche sono quelle più adatte alle sue caratteristiche.

Con questo successo Chiara replica l’impresa di Silvia Parente, che ai Giochi Paralimpici di Torino 2006 conquistò l’oro nel gigante nella categoria ipovedenti: una sorta di passaggio di consegne, ancora una volta in una rassegna paralimpica ospitata dall’Italia. Con questo risultato il Bel Paese sale a quota 4 medaglie (2-1-1), trattandosi del secondo oro dopo quello di Emanuel Perathoner nello snowboardcross.