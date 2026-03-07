Giacomo Bertagnolli implacabile alle Paralimpiadi: nona medaglia in carriera, prima gioia a Cortina

Giacomo Bertagnolli ha conquistato la medaglia di bronzo nella discesa libera (categoria vision impaired) che ha animato la prima giornata dello sci alpino alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Accompagnato dalla guida Andrea Ravelli, l’azzurro si è espresso sulla pista Olympia delle Tofane con il tempo di 1:18.64, accusando un ritardo di 2.56 secondi dall’austriaco Johannes Aigner, capace di imporsi con il crono di 1:16.08 e un margine di 2.25 sul canadese Kalle Ericsson.

Grande soddisfazione per il 27enne trentino, ipovedente dalla nascita, che porta così a nove il numero di medaglie conquistate in carriera alle Paralimpiadi: memorabili i quattro ori messi al collo tra PyeongChang 2018 (gigante e slalom) e Pechino 2022 (slalom e supercombinata). Giacomo Bertagnolli è un grande specialista delle discipline più tecniche, ma si era già tolto una soddisfazione nella velocità pura otto anni fa (salì sul terzo gradino del podio in Corea del Sud).

Quella odierna è la seconda medaglia per l’Italia ai Giochi dopo l’argento conquistato da Chiara Mazzel. Il programma di gare per il nostro portacolori a Cortina d’Ampezzo è particolarmente fitto: fino al 15 marzo lo rivedremo in gara tra gigante, superG, slalom e combinata.