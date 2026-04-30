Su che canale vedere in tv Conegliano-VakifBank Istanbul, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Non è una finale, ma poco ci manca. Conegliano e VakifBank Istanbul si ritrovano ancora una volta una di fronte all’altra nel momento più caldo della stagione, nella semifinale della Final Four di Champions League femminile 2026, dando vita a una sfida che rappresenta il massimo livello possibile del volley europeo.

L’appuntamento è fissato per sabato 2 maggio alle ore 16:00 alla Ülker Sports and Event Hall di Istanbul, palcoscenico dell’atto conclusivo della competizione. Un’arena che non è quella abituale del VakifBank, ma che si preannuncia comunque carica di entusiasmo e partecipazione, con il pubblico turco pronto a sostenere le proprie beniamine. In gioco c’è un posto nella finalissima, un obiettivo che per due squadre di questo calibro assume un valore ancora più profondo.

Negli ultimi anni, Conegliano e VakifBank hanno scritto alcune delle pagine più importanti della pallavolo internazionale, costruendo una rivalità continua e di altissimo profilo. Le turche hanno saputo mantenere una presenza costante ai vertici, collezionando finali e titoli, mentre le venete hanno consolidato il proprio dominio più recente, arrivando a difendere con successo il trofeo nelle ultime due edizioni e imponendosi come punto di riferimento assoluto.

Quella in programma a Istanbul sarà la decima sfida diretta tra i due club, con un bilancio che vede Conegliano leggermente avanti, forte di cinque successi complessivi e di una striscia aperta di tre vittorie consecutive. Numeri che però raccontano solo in parte una rivalità che negli anni si è sempre distinta per equilibrio, intensità e continui ribaltamenti di fronte, spesso risolta dopo maratone al quinto set. Non è un caso che più volte questo confronto abbia avuto in palio trofei prestigiosi tra Champions League e Mondiali per club.

Le due squadre si presentano a questo appuntamento dopo percorsi stagionali molto simili. Dopo una battuta d’arresto in Supercoppa a inizio stagione, entrambe hanno preso il controllo delle rispettive competizioni nazionali, chiudendo la regular season al comando con una sola sconfitta e mettendo in bacheca anche la coppa nazionale. Nei playoff, Conegliano ha gestito la serie finale con maggiore rapidità, mentre il VakifBank ha dovuto spingersi fino a gara-5 per conquistare il titolo. Anche in Champions il cammino è stato di altissimo livello, con l’accesso alla Final Four ottenuto superando avversarie di grande spessore.

Dal punto di vista tecnico, il confronto si annuncia estremamente bilanciato. Il VakifBank fa della pressione al servizio e della solidità a muro i propri punti di forza, armi capaci di spezzare il ritmo delle avversarie e indirizzare le partite. Conegliano risponde con una qualità superiore in ricezione e con una fase offensiva particolarmente efficiente, frutto di un sistema di gioco preciso e di una ridotta incidenza di errori.

In campo scenderanno alcune delle migliori interpreti del panorama mondiale. Isabelle Haak rappresenta il principale terminale offensivo delle venete, orchestrate dalla regia di Joanna Wolosz e supportate dall’esperienza e dal talento di Gabi e Zhu Ting in banda. Al centro, Sarah Fahr e Cristina Chirichella garantiscono solidità, mentre in seconda linea la sicurezza porta il nome di Monica De Gennaro. Sul fronte opposto, il VakifBank si affida alla forza realizzativa di Tijana Boskovic, affiancata dalla potenza di Marina Markova, in un sistema che unisce fisicità e organizzazione.

Il fischio d’inizio è in programma alla Ülker Sports and Event Hall di Istanbul con inizio alle 16.00. La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma a pagamento Sky sul canale Sky Sport Uno (201 della piattaforma Sky) e Sky Sport Arena (204 della piattaforma Sky), mentre è prevista la diretta streaming su Dazn (visibile saltuariamente anche sul canale 214 di Sky), su Now Tv, su Sky Go e su Eurovolley tv. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra A. Carraro Prosecco Doc Conegliano e Vakifbank Istanbul.

CALENDARIO CONEGLIANO-VAKIFBANK, SEMIFINALE CHAMPIONS LEAGUE

Sabato 2 maggio – Ülker Sports and Event Hall di Istanbul

Ore 16.00 A. Carraro Prosecco DOC Conegliano vs VakifBank Istanbul – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

PROGRAMMA CONEGLIANO-VAKIFBANK: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.