LIVE Svezia-Italia, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: trasferta decisiva

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Svezia-Italia, partita fondamentale per le qualificazioni agli Europei di calcio u21.

Partita di un certo spessore, sia tattico che mentale, quella che attende a Boras, in Svezia, l’11 di mister Baldini. Dopo aver vinto contro la Macedonia del Nord per 4-0 ad Empoli con i gol di Ndour, Lipani, Ekhator e Fini, gli azzurrini affronteranno la Svezia, attualmente in 4a posizione nel girone E a 10 punti.

Il match di andata finì per 4-0 a favore degli italiani ma i padroni di casa, questa volta, saranno un osso duro. L’incontro sarà l’ultimo prima di un lungo stop. Gli azzurrini infatti torneranno in campo per gli ultimi due incontri delle qualificazioni il 1° di ottobre, quando giocheranno con l’Armenia, e il 5 dello stesso mese quando sfideranno la Polonia, attualmente capolista del gruppo.

Per l’Italia, a 10 punti e 2a dietro proprio i rivali polacchi (a punteggio pieno) più o meno stessa formazione di sempre. Secondo quanto affermato da Baldini e riportato anche nel comunicato ufficiale della FIGC, “l’unico cambio che faremo è Fini che giocherà al posto di Cherubini, che ha un piccolo mal di schiena ma sarà comunque a disposizione a partita in corso”.

OA Sport vi offre la Diretta Live dell’evento con aggiornamenti costanti e cronaca in tempo reale. Il calcio d’inizio è fissato per le 18:30, non ci resta che augurarvi buona lettura e buona partita!