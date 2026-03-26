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Dove vedere in tv Svezia-Italia, Qualificazioni Europei calcio U21 2027: orario, programma, streaming

Pubblicato

5 minuti fa

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Italia under 21
Italia under 21 / LaPresse

Si chiude la finestra di inizio primavera per disputare gli incontri validi per il Gruppo E delle qualificazioni agli Europei U21 2027 di calcio: nell’ottava giornata, la terzultima in calendario, tornerà in campo l’Italia, chiamata a giocare in trasferta contro la Svezia.

L’incontro andrà in scena martedì 31 marzo, alle ore 18.30 alla Boras Arena, dell’omonima città svedese: gli azzurrini devono vincere per rimanere in lotta per il primo posto o, in alternativa, continuare ad essere in corsa per risultare la migliore seconda.

Il match tra Svezia ed Italia, valido per il Gruppo E delle qualificazioni agli Europei U21 2027 di calcio, sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 HD ed in diretta streaming su Rai Play, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della partita.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI EUROPEI U21 CALCIO 2027

Martedì 31 marzo

Ore 18.30: Svezia-Italia – Diretta tv su Rai 2 HD

PROGRAMMA QUALIFICAZIONI EUROPEI U21 CALCIO 2027: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta live testuale: OA Sport.

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