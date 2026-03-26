Qualificazioni Europei calcio U21 2027: la nuova classifica dell’Italia. Gli azzurrini mettono pressione alla Polonia

Dopo la seconda giornata del girone di ritorno l’Italia si trova al secondo posto nella classifica del Girone E delle qualificazioni agli Europei Under 21 di calcio: gli azzurrini hanno gli stessi punti della Polonia in vetta, ma hanno un match in più e una differenza reti peggiore.

I polacchi, infatti, sono primi a punteggio pieno dopo 6 giornate, con +17 nel differenziale gol realizzati-subiti, mentre la compagine allenata da Silvio Baldini, in conseguenza del 4-0 di questa sera contro la Macedonia del Nord, è salita a +16.

La seconda piazza della Nazionale U21 è in cassaforte e domani si attende la risposta della formazione polacca che sarà impegnata contro il fanalino di coda, Armenia. Azzurrini, invece, nuovamente in scena martedì 31 marzo per la trasferta contro la Svezia. Scandinavi in campo sempre domani contro il Montenegro.

Giova ricordare che la fase eliminatoria si concluderà a ottobre 2026: le prime classificate di ciascuno dei 9 gironi (A-I) e la miglior seconda accederanno direttamente alla fase finale del torneo. Le altre 8 seconde dei gironi di qualificazione si giocano gli ultimi 4 posti disponibili in gare di andata e ritorno il 9 e il 17 novembre 2026.

La fase finale a 16 squadre si svolgerà a giugno 2026 in Albania (Tirana, Scutari, Elbasan e Rrogozhine) e Serbia (Novi Sad, Loznica, Leskovac e Zajecar). Le finaliste saranno suddivise in 4 gironi da 4 squadre ciascuno: le prime due di ogni raggruppamento proseguiranno alla fase a eliminazione diretta, a partire dai quarti di finale.

CLASSIFICA GRUPPO E

1. Polonia 18 punti in 6 partite (differenza reti +17)

2. Italia 18 punti in 7 partite (differenza reti +16)

3. Montenegro 9 punti in 6 partite (differenza reti -2)

4. Svezia 9 punti in 6 partite (differenza reti -5)

5. Macedonia del Nord 3 punti in 7 partite (differenza reti -12)

6. Armenia 0 punti in 6 partite (differenza reti -14)