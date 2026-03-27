Beatrice Frangione e Luca Preti aprono il weekend di gara sullo storico circuito di Suzuka Circuit analizzando tutte le polemiche che stanno scuotendo il mondo della Formula 1. Dal clamoroso cambio di ruolo di Adrian Newey, alle mosse di Aston Martin F1 Team con l’arrivo del team principal Jonathan Wheatley, fino al retroscena curioso che coinvolge Nico Hülkenberg. Si parla anche delle investigazioni su Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, chiuse con motivazioni fin troppo semplici, alimentando un dibattito sempre più lontano dalla pista e sempre più concentrato sul contorno del campionato. Per fortuna, al di fuori di F1 lo spettacolo non manca: la prova straordinaria di Max Verstappen al Nürburgring e il successo di Antonio Fuoco alla 12 Ore di 12 Hours of Sebring riportano al centro le emozioni vere del motorsport. Un episodio imperdibile di Motor News per capire cosa sta succedendo davvero nel mondo della F1.