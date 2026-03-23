Superbike, GP Portogallo 2026: programma, orari, tv, streaming

Torna in azione il campionato dedicato alle moto derivate di serie. Dopo l’esordio di febbraio in Australia, il Mondiale di superbike 2026 riparte con il Gran Premio del Portogallo che si disputerà nel fine settimana in arrivo (27-29 marzo) sullo splendido scenario del tracciato di Portimao.

Quale sarà il programma del weekend dell’Algarve? La superbike inizierà il suo percorso venerdì 27 marzo alle ore 10.20 con la prima sessione di prove libere, quindi alle ore 15.00 sarà la volta della seconda. Sabato 28 marzo si inizierà a fare sul serio. La FP3 andrà in scena alle ore 09.40, quindi alle ore 11.15 si partirà con la superpole che andrà a definire lo schieramento di partenza di Gara-1 che prenderà il via alle ore 15.30. Domenica 29 marzo, invece, dopo il warm-up delle ore 10.15, si passerà alla superpole race delle ore 12.10, mentre Gara-2 prenderà il via alle ore 16.30.

Come si arriva all’evento portoghese? La classifica generale vede già saldamente al comando Nicolò Bulega con 62 punti dopo il percorso netto di Phillip Island, quindi secondo Axel Bassani con 42, mentre è terzo Yari Montella con 26. Quarto Lorenzo Baldassarri a quota 25, mentre è sesto Alvaro Bautista con 19. Ricordiamo che, per l’evento, tornerà in azione Jonathan Rea in Honda al posto dell’infortunato Jake Dixon.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio del Portogallo sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport che trasmetterà ogni turno o sessione sul canale Sky Sport MotoGP (208), mentre su Sky Sport 1 (201) in base alla programmazione si potranno vedere le tre gare. Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) in chiaro si potranno vedere le tre gare in differita. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE di qualifiche e gare per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della superbike.

PROGRAMMA GP PORTOGALLO SUPERBIKE 2026 (Orari italiani)

Venerdì 27 marzo

Ore 10.20-11.05 Prove libere 1

Ore 15.00-15.45 Prove libere 2

Sabato 28 marzo

Ore 09.40-10.00 Prove libere 3

Ore 11.15-11.30 Superpole

Ore 15.30 Gara-1

Domenica 29 marzo

Ore 10.15-10.25 Warm-up

Ore 12.10 Superpole Race

Ore 16.30 Gara-2