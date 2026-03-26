Calcio a 5: Meta Catania e Roma raggiungono le semifinali della Coppa Italia

Il programma dei quarti di finale della Coppa Italia 2026 di calcio a 5 è completo. Le ultime due partite, che hanno determinato quindi l’agenda delle semifinali, che si giocheranno sabato 28 marzo, sono andate in archivio. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Meta Catania-Sandro Abate 5-2

I siciliani non sbagliano nel duello con i campani. Partenza forte con le reti di Musumeci e Pulvirenti, Galletto dall’altra parte accorcia: al riposo si va sul 2-1. Gli etnei controllano la gara: botta e risposta ancora con una zampata di Pulvirenti e un autogol, per il momentaneo 3-2, che alla fine però diventa 5-2 quando nel finale sale Sacon in cattedra infilando la doppietta che inchioda il match sul risultato conclusivo.

Sporting Sala Consilina-Roma 0-3

Vince nettamente la formazione capitolina, chiudendo la partita anche con il clean sheet. Giallorossi che aprono le marcature con Isgrò e, prima di andare al riposo, raddoppiano con Fortino. Nella ripresa, in corrispondenza della mezz’ora, Biscossi chiude i conti griffando il definitivo 0-3.

FINAL EIGHT COPPA ITALIA SERIE A

PALAPROMETEO ESTRA – ANCONA

QUARTI DI FINALE

MERCOLEDÌ 25 MARZO

1) FELDI EBOLI-NAPOLI FUTSAL 2-0

2) L84 TORINO-ECOCITY GENZANO 7-6 d.t.r.

GIOVEDÌ 26 MARZO

3) COVEI META CATANIA BRICOCITY-SANDRO ABATE 5-2

4) SPORTING SALA CONSILINA-ROMA 0-3

SEMIFINALI – SABATO 28 MARZO

X) FELDI EBOLI-L84 TORINO ore 18.30,

Y) COVEI META CATANIA BRICOCITY-ROMA 1927 ore 21.00

FINALE – DOMENICA 29 MARZO

VINCENTE X-VINCENTE Y ore 19,