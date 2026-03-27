MotoGP, Marc Marquez: “Dopo la caduta della FP1 sono stato bravo a reagire nelle pre-qualifiche”

Marc Marquez non può che essere soddisfatto dopo aver messo a segno il migliore tempo al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sullo splendido scenario del tracciato del COTA – Circuit of the Americas di Austin (Texas) il pilota nove volte campione del mondo ha saputo svoltare un venerdì complicato. Nella FP1, infatti, era finito al tappeto per una scivolata in curva 10, mentre nel pomeriggio ha sfruttato la sua pista preferita per rimettersi in carreggiata.

Il Cabroncito ha chiuso con il tempo di 2:00.927 con 53 millesimi di vantaggio su Ai Ogura (Aprilia Trackhouse), mentre è terzo Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) a 187. Quarta posizione per Marco Bezzecchi (Aprilia) a 2 decimi, quinta per Alex Marquez (Ducati Gresini) a 286 millesimi, mentre in sesta troviamo Pedro Acosta (Red Bull KTM) a 323. Settimo Jorge Martin (Aprilia) a 338 millesimi, quindi ottavo Pecco Bagnaia (Ducati Factory) a 444 con Luca Marini (HRC Honda) nono a 567, mentre Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) completa la top10 a 652.

Al termine del turno il pilota del team Ducati Factory ha raccontato le sue sensazioni a Marca: “Sono contento per come ho saputo svoltare la giornata. Nella FP1 ho faticato molto e la scivolata mi ha fatto rischiare grosso. Per fortune le abrasioni alle braccia mi hanno permesso di tornare in pista senza problemi e trovare subito il feeling”.

Lo spagnolo prosegue: “Nelle pre-qualifiche le cose sono andate meglio e ho potuto anche mettere a segno il miglior tempo. Un primo passo importante per questo weekend. So che su questa pista ho spesso vinto ma, giova ricordarlo, un anno fa sono caduto per troppa fiducia. Non dovrò distrarmi mai per fare il massimo e dare una prima svolta alla stagione. Intanto domani cercherò gli ultimi dettagli nella FP2 poi testa a qualifiche e Sprint Race”.