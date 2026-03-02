Speed skating, i convocati dell’Italia per i Mondiali Allround e Sprint. Francesca Lollobrigida al passo d’addio?

Archiviata un’edizione memorabile dei Giochi Olimpici da tre ori e cinque medaglie complessive, la Nazionale italiana di speed skating si appresta ad affrontare nei prossimi giorni l’ultimo grande evento internazionale della stagione. Stiamo parlando dei Campionati Mondiali Allround e Sprint 2026, in programma da giovedì 5 a domenica 8 marzo sul ghiaccio della mitica Thialf Arena di Heerenveen (Paesi Bassi).

A meno di eventuali rinunce o sostituzioni improvvise, saranno quattro gli azzurri della pista lunga impegnati nella rassegna iridata davanti al pubblico oranje. Francesca Lollobrigida, reduce dalle incredibili imprese olimpiche di Rho Fiera (doppietta 3000-5000), potrebbe chiudere la sua carriera proprio questo weekend in uno dei grandi templi dello speed skating internazionale andando a caccia di una prestigiosa medaglia mondiale nell’allround.

La 35enne nativa di Frascati ha già annunciato di voler allargare la famiglia e si prenderà quindi con ogni probabilità come minimo un anno sabbatico, ma considerando la carta d’identità e le motivazioni residue dopo una stagione del genere potrebbe anche optare per il ritiro. Fari puntati dunque sulla potenziale “Last Dance” di Lollobrigida, candidata al podio nella classifica generale dell’allround per lo stato di forma evidenziato alle Olimpiadi.

La spedizione italiana nei Paesi Bassi verrà completata in campo femminile da Serena Pergher, che proverà a ben figurare nelle prove Sprint dopo il fantastico quarto posto ai Giochi sui 500 metri, mentre nel settore maschile vedremo in azione Daniele Di Stefano (quinto nei 1500 e settimo nei 1000 alle Olimpiadi) e Riccardo Lorello (bronzo a cinque cerchi nei 5000). Assente almeno ad oggi Davide Ghiotto.