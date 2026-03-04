Speed skating, Jordan Stolz vuol lasciare il segno nei Mondiali sprint e non solo….Pergher osservata speciale

Niente più sfide sulle singole distanze, niente più specialisti puri chiamati a brillare in pochi secondi: nella seconda parte della stagione lo sguardo si allarga e l’attenzione si concentra sui pattinatori più completi. Ai Campionati Mondiali Allround & Sprint di speed skating di Heerenveen (5-8 marzo), in programma nello storico Thialf, non basta un’esplosione di velocità. Qui conta la capacità di essere versatili, solidi, continui su quattro distanze distribuite nell’arco di due giorni di gara.

Dopo aver conquistato due ori e un argento ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, l’americano Jordan Stolz ora punta a qualcosa di ancora più ambizioso: diventare il pattinatore più completo del circuito. L’obiettivo dichiarato è di quelli che segnano un’epoca: vincere, nella stessa edizione iridata, sia il titolo Sprint sia quello Allround.

Il programma si snoda come una vera e propria prova di resistenza: le gare Sprint maschili e femminili tra giovedì e venerdì, poi, nel fine settimana, spazio all’Allround. Una maratona su ghiaccio che mette a dura prova velocità, tenuta mentale e capacità di recupero. Dopo il trionfo olimpico nei 500 e nei 1000 metri, Stolz si presenta come il grande favorito per lo Sprint mondiale. Quattro anni fa, ai Mondiali di Inzell, aveva già conquistato il titolo Allround; questa volta sogna una doppietta che lo proietterebbe direttamente nella leggenda.

Finora, l’unico capace di centrare nello stesso anno il titolo mondiale Sprint e quello Allround è stato il connazionale Eric Heiden, riuscito addirittura nell’impresa per tre stagioni consecutive, dal 1977 al 1979. All’epoca, però, le due rassegne erano separate. Dal 2020, con l’unificazione dell’evento, la sfida si è fatta ancora più complessa: due distanze al giorno per quattro giorni, senza margini d’errore.

Se Stolz parte con i favori del pronostico nello Sprint, il campione uscente Ning Zhongyan arriva nei Paesi Bassi in grande forma, forte del recente oro olimpico nei 1500 metri. Pattinatore estremamente regolare, rappresenta l’alternativa più solida all’americano. Tra gli outsider meritano attenzione anche Damian Żurek, Jenning de Boo e Joep Wennemars.

In campo femminile, lo scenario è cambiato radicalmente. Dopo aver conquistato l’oro olimpico nei 1000 metri al termine di un duello mozzafiato con Femke Kok, Jutta Leerdam ha deciso di chiudere anticipatamente la stagione. La sua assenza spalanca le porte proprio a Kok, già due volte argento mondiale (2022 e 2024), ora a caccia del primo titolo iridato Sprint.

La giapponese Miho Takagi, due volte campionessa mondiale Sprint e vincitrice nel 2024, ha scelto invece di concentrarsi sull’Allround, chiamandosi fuori dalla corsa diretta al titolo della velocità pura. Le principali rivali di Kok saranno la specialista polacca dei 500 metri Kaja Ziomek-Nogal e l’americana Erin Jackson, campionessa olimpica dei 500 metri nel 2022. Kok arriva a Heerenveen con grande fiducia: oltre al record mondiale stagionale e all’oro olimpico nei 500 metri, ha mostrato una crescita evidente anche nei 1000, conquistando l’argento olimpico alle spalle di Leerdam.

Jackson, dal canto suo, ha migliorato sensibilmente le prestazioni sui 1000 metri: il quinto posto nei 500 a Milano può aver lasciato un filo di rammarico, ma il sesto nei 1000 olimpici le ha restituito convinzione in vista dell’appuntamento mondiale. Da non sottovalutare anche Yukino Yoshida e l’azzurra Serena Pergher. E attenzione a Suzanne Schulting: l’ex regina dello short track ha conquistato con autorità il titolo nazionale Sprint olandese, in assenza di Kok e Leerdam, e potrebbe rivelarsi la sorpresa del weekend.

Oltre a Pergher, tra le fila azzurre scenderanno in pista anche Daniele Di Stefano e Maybritt Vigl, pronti a inseguire un piazzamento di prestigio nel tempio europeo della velocità su ghiaccio.