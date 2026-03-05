LIVE Speed skating, Mondiali sprint 2026 in DIRETTA: Pergher e Di Stefano possono stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della prima giornata del Campionato Mondiale All Around e sprint di speed skating 2026 in programma a Heerenveen in Olanda. Archiviata un’edizione memorabile dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, conclusa con tre ori e cinque medaglie complessive, lo speed skating mondiale si prepara a vivere l’ultimo grande appuntamento della stagione. Dal 5 all’8 marzo il circuito internazionale si trasferisce infatti nella storica Thialf Arena di Heerenveen, nei Paesi Bassi, per i Campionati Mondiali Allround e Sprint, una rassegna che mette alla prova non solo la velocità pura ma soprattutto la completezza degli atleti.

Il palcoscenico è uno dei più iconici della pista lunga. Heerenveen rappresenta da decenni un vero e proprio santuario dello speed skating: tribune gremite, pubblico olandese calorosissimo e un’atmosfera capace di trasformare ogni gara in uno spettacolo. In questo contesto, dove tradizione e pressione convivono a pochi metri dal ghiaccio, si chiuderà ufficialmente una stagione che per l’Italia è stata tra le più brillanti di sempre. I riflettori azzurri sono inevitabilmente puntati su Francesca Lollobrigida, protagonista assoluta ai Giochi con la straordinaria doppietta olimpica nei 3000 e nei 5000 metri. La pattinatrice di Frascati arriva a Heerenveen con uno stato di forma eccellente e con la possibilità concreta di inserirsi nella lotta per il podio nella classifica generale dell’Allround, la disciplina che premia la versatilità e la capacità di gestire più distanze nell’arco di due giorni di gare.

Per la 35enne laziale l’appuntamento olandese potrebbe assumere anche un significato speciale. Dopo la stagione olimpica, infatti, Lollobrigida ha lasciato intendere la volontà di prendersi una pausa per dedicarsi alla famiglia, e il Mondiale di Heerenveen potrebbe trasformarsi nella sua possibile “ultima danza” ad altissimo livello. Proprio per questo ogni giro di pista potrebbe assumere un valore simbolico, nel tentativo di chiudere una carriera straordinaria con un’altra medaglia iridata. La spedizione italiana sarà comunque presente con un gruppo di atleti pronti a confermare i progressi mostrati durante l’inverno. Nelle prove Sprint femminili l’attenzione sarà rivolta a Serena Pergher, reduce da un eccellente quarto posto olimpico nei 500 metri, risultato che l’ha proiettata tra le velociste più competitive del panorama internazionale. Accanto a lei ci sarà anche Maybritt Vigl, pronta a cercare un piazzamento di prestigio in una specialità dominata da margini minimi.

Nel settore maschile l’Italia si presenterà con Daniele Di Stefano, protagonista ai Giochi con il quinto posto nei 1500 metri e il settimo nei 1000, risultati che ne hanno confermato la crescita a livello mondiale. In pista anche Riccardo Lorello, autore di uno splendido bronzo olimpico nei 5000 metri, ormai stabilmente inserito tra gli specialisti più competitivi delle lunghe distanze. Assente invece Davide Ghiotto, riferimento importante per il settore endurance azzurro. Il programma della rassegna iridata prenderà il via giovedì sera, con la prima giornata interamente dedicata alle prove Sprint. Si partirà alle 19.00 con i 500 metri femminili, prima serie che vedrà impegnate le migliori velociste del circuito, seguita alle 19.36 dai 500 metri maschili. In seguito spazio ai 1000 metri femminili (20.23) e alla prova maschile sulla stessa distanza (21.21), completando così il primo segmento di una competizione che si svilupperà nell’arco di quattro giornate.

Sarà il primo banco di prova in un weekend che metterà in palio i titoli iridati della velocità pura e della completezza tecnica, con gli Allround destinati ad andare in scena nel fine settimana. Tra i grandi protagonisti annunciati spicca l’americano Jordan Stolz, dominatore della stagione olimpica e determinato a inseguire un obiettivo ambizioso: conquistare nello stesso anno sia il titolo mondiale Sprint sia quello Allround, un’impresa riuscita in passato soltanto a pochi fuoriclasse della storia.

