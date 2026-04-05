Riccardo Lorello vince il Trofeo Piva! Prestigiosa affermazione da Under 23

Riccardo Lorello ha vinto il Trofeo Piva, prestigiosa corsa di un giorno riservata agli under 23 ormai giunta alla 77ma edizione. Il portacolori della S.C. Padovani Polo Cherry Bank si è imposto sul traguardo di Col San Martino (in provincia di Treviso), dopo 180 chilometri caratterizzati da nove passaggi sul Combai (2,6 km al 6,3% di pendenza, l’ultimo a 18 km dalla conclusione) e tre transiti sul San Vigilio (600 metri al 9,2%, l’ultimo a 1,2 km dall’arrivo).

Il 20enne, quest’anno già terzo in una tappa della Settimana Coppi & Bartali e alla Firenze-Napoli, è tornato ad alzare le braccia al cielo dopo essersi imposto nella terza frazione del Giro di Campania il 7 giugno 2025. Si tratta dell’affermazione di maggior prestigio in carriera per l’omonimo del pattinatore di speed skating, medaglia di bronzo sui 5000 metri alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Il toscano ha attaccato sull’ultimo Muro di San Vigilio e ha saputo resistere al rientro degli avversari, imponendosi con cinque secondi di vantaggio nei confronti di Tommaso Bambagioni (Technipes InEmiliaRomagna Caffè Borbone) e del belga Leander De Gendt (Bahrain Victorious Development). Nella fase calda della corsa si erano distinti Alessandro Cattani (Technipes InEmiliaRomagna Caffè Borbone) ed Enea Sambinello (UAE Team Emirates Gen Z), che sono caduti in un tratto in discesa.