ATP Indian Wells 2026: Arthur Fils batte anche Auger-Aliassime. Avanti Zverev e Tien nella notte di Sinner

In archivio la parte bassa degli ottavi di finale al Masters 1000 di Indian Wells, con il primo confronto tra Jannik Sinner e Joao Fonseca andato a favore dell’italiano in due tie-break. Partita tirata doveva essere, partita tirata è stata, e adesso per l’azzurro iniziano i giochi ancora più in alto luogo in termini di torneo.

In particolare, per il numero 2 del mondo ai quarti di finale ci sarà Learner Tien. O meglio, oltre all’americano c’è anche un’ennesima occasione sprecata da Alejandro Davidovich Fokina. Lo spagnolo aveva eliminato Mensik, ma questa volta viene rimontato e, in più, manca due match point nel terzo set prima di cedere al tie-break dello stesso. Quello tra Tien e Sinner è confronto già visto a Pechino: Jannik vinse la finale 6-2 6-2.

Nella parte alta continua a convincere e non poco Arthur Fils. La locuzione “tornare più forti di prima” ha spesso dell’abusato, ma in questa fattispecie è davvero tale l’impressione che si ha del francese, anche se bisogna pur dire che Felix Auger-Aliassime una piccola parte di collaborazione ce l’ha. Il canadese, infatti, la sfida potrebbe allungarla al terzo set, ma lascia per strada un vantaggio di 5-0 nel tie-break e quattro set point prima di cedere.

Infine, il match per certi versi più “tranquillo” di tutti, anche se non per il pubblico americano che perde uno dei suoi beniamini, Frances Tiafoe. A eliminarlo è Alexander Zverev: al tedesco, quasi banalmente, basta un break per set al fine di sigillare il 6-3 6-4 e approdare ai quarti.

RISULTATI OTTAVI MASTERS 1000 INDIAN WELLS

Fils (FRA) [30]-Auger-Aliassime (CAN) [9] 6-3 7-6(8)

Zverev (GER) [4]-Tiafoe (USA) [21] 6-3 6-4

Tien (USA) [25]-Davidovich Fokina (ESP) [18] 4-6 6-1 7-6(4)

Sinner (ITA) [2]-Fonseca (BRA) 7-6(6) 7-6(4)