ATP Montecarlo 2026, pubblicata l’entry-list del torneo sul rosso del Principato: Sinner e Musetti le punte italiane, c’è Alcaraz

Dal 5 al 12 aprile il prestigioso torneo di Montecarlo darà il via alla stagione sulla terra rossa per i top-player, su un palcoscenico di alto prestigio. Nel celebre Country Club i tennisti più forti del pianeta si confronteranno nel primo Masters1000 sul mattone tritato e la curiosità non manca.

È stata pubblicata l’entry list ufficiale dell’evento nel Principato, immediatamente posteriore al Sunshine Double. Stando all’elenco citato, tanti dei giocatori più forti risponderanno all’appello. Lo spagnolo Carlos Alcaraz, campione in carica, e Jannik Sinner sono i più attesi. L’iberico cercherà di dare un seguito a quanto di buono ha fatto nel 2025, nello stesso tempo l’altoatesino, in un torneo che è anche un po’ di casa per lui vista la sua residenza, ci terrà a fare bene anche per via dell’assenza dell’anno passato legata alla vicenda “Clostebol”.

Conferme che dovranno arrivare anche da Lorenzo Musetti, finalista l’anno scorso sul rosso monegasco e protagonista di un grande percorso. Il toscano, reduce dal problema all’adduttore della coscia, sta cercando di ritrovare la miglior forma possibile per essere pronto a una fase della stagione a lui favorevole.

Tra i top ci saranno anche Novak Djokovic, Alexander Zverev, Alex de Minaur, Felix Auger-Aliassime, Alexander Bublik e tanti altri. Previste anche delle assenze, pensando ai tennisti americani, ovvero Ben Shelton, Tommy Paul, Jenson Brooksby, Learner Tien, Alex Michelsen e Brandon Nakashima che hanno deciso di rinunciare. Molti di loro, infatti, saranno impegnati nell’Atp 250 di Houston, sempre su terra, e rimanderanno il loro viaggio in Europa.

Sono 4 gli azzurri attualmente in tabellone. Oltre a Sinner e Musetti, presenti Flavio Cobolli e Luciano Darderi, mentre tra gli Alternates figurano Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Un numero di tennisti nostrani inferiore rispetto al solito anche perché l’evento monegasco è a 56 giocatori. A differenza di altri tornei Masters 1000 che hanno esteso il proprio formato a 96 partecipanti su 12 giorni, il torneo del Principato mantiene la struttura classica di una settimana, con 16 teste di serie e bye al primo turno riservato ai primi 8 del seeding. Il main draw, chiaramente, include anche i tennisti provenienti dalle qualificazioni e quelli ammessi tramite wild card.

ENTRY-LIST ATP MONTECARLO 2026

Carlos Alcaraz

Jannik Sinner

Novak Djokovic

Alexander Zverev

Lorenzo Musetti

Alex de Minaur

Taylor Fritz

Felix Auger-Aliassime

Alexander Bublik

Daniil Medvedev

Jakub Mensik

Casper Ruud

Jack Draper

Flavio Cobolli

Karen Khachanov

Andrey Rublev

Alejandro Davidovich Fokina

Francisco Cerundolo

Luciano Darderi

Frances Tiafoe

Jiri Lehecka

Tallon Griekspoor

Valentin Vacherot

Arthur Rinderknech

Cameron Norrie

Tomas Martin Etcheverry

Arthur Fils

Corentin Moutet

Ugo Humbert

Joao Fonseca

Jaume Munar

Sebastian Korda

Gabriel Diallo

Denis Shapovalov

Alejandro Tabilo

Grigor Dimitrov

Stefanos Tsitsipas

Alexei Popyrin

Fabian Marozsan

Zizou Bergs

Hubert Hurkacz

Adrian Mannarino

Nuno Borges

Tomas Machac

Marin Cilic