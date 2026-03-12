Sinner-Tien oggi in tv, ATP Indian Wells 2026: orario, programma, streaming

Giovedì 12 marzo Jannik Sinner sarà in campo per giocare contro l’americano Learner Tien nei quarti di finale del Masters1000 di Indian Wells. Sul cemento californiano l’azzurro affronterà il talentuoso mancino statunitense, in un confronto che si vuole vincere per proseguire nell’avventura e soprattutto per ritrovare quelle sensazioni che nel 2026 non si sono assaporate.

Jannik è reduce dall’impegnativo ottavo di finale contro il brasiliano Joao Fonseca, altro esponente di grande rilievo della nuova generazione. Una partita che si è decisa in due tie-break in cui l’altoatesino si è trovato in difficoltà, ma ha saputo comunque trovare le soluzioni, piegando la resistenza del sudamericano nei punti decisivi.

Un nuovo esame attende il n.2 del mondo contro un altro rivale emergente. Tien, infatti, è in crescita esponenziale. Per questo motivo, prendere come riferimento il precedente della finale giocata a Pechino l’anno scorso, con vittoria netta del tennista italiano, ha senso fino a un certo punto. Da capire se lo statunitense saprà trovare una strategia per non risentire del pressing da fondo di Sinner.

La partita tra Jannik Sinner e Learne Tien, valida per i quarti di finale del Masters1000 di Indian Wells 2026, sarà la seconda prevista sul campo centrale, non prima delle 21:00 italiane. La copertura televisiva sarà affidata a Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

SINNER-SHAPOVALOV ATP INDIAN WELLS 2026 OGGI

Giovedì 12 marzo (orari italiani)

STADIUM 1 – Inizio alle ore 19:00

A. Sabalenka (1) vs M. Mboko (10)

Non prima delle 21:00

L. Tien (25) vs J. Sinner (2)

Non prima delle 01:00 di venerdì 13 marzo

J. Pegula (5) vs E. Rybakina (3)

Non prima delle 03:00 di venerdì 13 marzo

C. Alcaraz (1) vs C. Norrie (27)

PROGRAMMA SINNER-SHAPOVALOV ATP INDIAN WELLS 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport