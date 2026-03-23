LIVE Sinner-Moutet, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’estroso francese sulla strada degli ottavi

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Buona notte e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sfida del terzo turno del Masters1000 di Miami tra Jannik Sinner e Corentin Moutet, valida per il terzo turno del prestigioso torneo della Florida. Sul campo dell’Hard Rock Stadium, il n.2 del mondo giocherà contro l’estroso francese, avendo nel mirino la qualificazione per gli ottavi di finale.

Sinner, reduce dall’esordio sul velluto contro il bosniaco Damir Dzumhur, vuol dare un seguito al proprio incedere in questo evento. La partita, sulla carta, è alla portata dell’altoatesino, ma bisognerà fare i conti su due fattori: l’adattabilità alle differenti condizioni ambientali rispetto al primo incontro; il gioco molto talentuoso espresso dal transalpino.

In riferimento a quest’ultimo aspetto c’è da considerare l’unico precedente tra i due risalente agli ottavi di finale del Roland Garros 2026. Sulla terra rossa di Parigi, il mancino d’Oltralpe mando letteralmente in tilt il tennis perfetto del pusterese nel primo set e all’inizio del secondo.

Sciorinando colpi strepitosi in termini di tocco e di imprevedibilità, Moutet dominò sul rosso parigino nel lasso di tempo descritto, salvo poi subire la reazione “furente” di Jannik, che si impose in quattro parziali. Un incontro di cui l’azzurro dovrà far tesoro, proprio per quello che il francese è in grado di mettere sul campo da gioco.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della sfida del terzo turno del Masters1000 di Miami tra Jannik Sinner e Corentin Moutet, valida per il terzo turno del prestigioso torneo della Florida: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita sarà la quarta sul campo centrale e l’inizio è fissato non prima delle 00:00 italiane di martedì 24 marzo. Buon divertimento!