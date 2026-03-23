Sinner-Moutet oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, programma, streaming

Jannik Sinner tornerà in campo quest’oggi a Miami per affrontare il terzo turno del prestigioso Masters1000 della Florida. Il n.2 del mondo sfiderà la testa di serie n.30, il francese Corentin Moutet. Il confronto andrà in scena non prima delle 00:00 italiane di martedì 24 marzo (le 19:00 locali) sul campo dell’Hard Rock Stadium.

Un incontro da non sottovalutare considerando quanto sta accadendo nel corso di questo evento. L’eliminazione ieri del n.1 del ranking Carlos Alcaraz, per mano dell’americano Sebastian Korda, deve mettere in guardia l’azzurro sul fatto che lui e l’iberico siano un po’ la preda più ambita per tirar fuori la prestazione da urlo nel singolo match. Ne è ben consapevole Jannik, ricordando cosa sia accaduto ad esempio a Doha contro il ceco Jakub Mensik.

Inoltre, massima attenzione ci dovrà essere pensando all’unico precedente tra Sinner e Moutet. Il riferimento al match degli ottavi di finale del Roland Garros 2024, quando il transalpino colse completamente alla sprovvista l’azzurro, sciorinando un tennis vario e con mille cambi di ritmo, tali da mandare in confusione Jannik nel primo set e all’inizio del secondo. Compreso lo spartito, la superiorità dell’altoatesino emerse. Vero è che in un confronto al meglio dei tre parziali, una falsa partenza del genere non sarà ammessa.

La partita tra Jannik Sinner e Corentin Moutet, valida per il terzo turno del Masters1000 di Miami, sarà la quarta prevista sul campo centrale, non prima delle 00:00 italiane di martedì 24 marzo. La copertura televisiva sarà affidata a Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204) a seconda delle esigenze di palinsesto; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

SINNER-MOUTET ATP MIAMI 2026

Lunedì 23 marzo (orari italiani)

HARD ROCK STADIUM – Inizio alle 17.00

1. F. Cerundolo (18) vs D. Medvedev (9)

A seguire non prima delle 18.00

2. S. Cirstea vs C. Gauff (4)

A seguire

3. A. Sabalenka (1) vs Q. Zheng (23)

A seguire non prima delle 00.00 di martedì 24 marzo

4. C. Moutet (30) vs J. Sinner (2)

A seguire non prima delle 01.30 di martedì 24 marzo

5. E. Rybakina (3) vs T. Gibson (Q)

PROGRAMMA SINNER-MOUTET ATP MIAMI 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204) a seconda delle esigenze di palinsesto

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport