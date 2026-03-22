Jannik Sinner: “Tanti giocatori stanno crescendo, io e Alcaraz dobbiamo stare molto attenti”

Jannik Sinner ha cominciato senza particolari patemi il suo cammino al Masters 1000 di Miami 2026, sbarazzandosi con un duplice 6-3 del bosniaco Damir Dzumhur e accedendo ai sedicesimi di finale dopo aver usufruito di un bye al primo turno. Il numero 2 del ranking mondiale troverà al prossimo turno il francese Corentin Moutet, un ostacolo sulla carta piuttosto agevole considerando il livello sul cemento del tennista azzurro.

“Stiamo cercando di lavorare sulle transizioni, ed avere un break di vantaggio immediatamente mi ha permesso di essere un po’ più aggressivo. A volte funziona, a volte sbaglio, ma sono felice perché ho avuto poco tempo per adattarmi: qui le condizioni sono differenti rispetto ad Indian Wells, e i match d’esordio non sono mai facili. Io cerco solo di giocare più partite possibile, trattando tutti gli avversari allo stesso modo e cercando avere sempre la stessa attitudine. Cercherò anche di giocare meglio nella prossima partita, ed avere domani un giorno di riposo mi aiuterà sicuramente“, ha dichiarato il 24enne altoatesino a fine incontro.

Sinner, ai microfoni di Tennis TV, ha parlato delle condizioni di gioco in Florida: “Il campo che a volte è piuttosto veloce. A volte meno, dipende anche da quanto fa caldo. Però la palla non rimbalza così tanto, è una cosa che mi piace molto. Allo stesso tempo, mi piace anche l’atmosfera del torneo. È molto diversa rispetto a Indian Wells. Qui c’è più vita anche fuori dal campo. Ed è bello condividere questi momenti anche con il mio team, che è qui con me. Mi piace girare per la città e provare nuovi ristoranti. Ogni volta cerchiamo di andare in posti diversi. Se ho tempo, mi piace anche andare a vedere una partita di basket anche se quest’anno non ci sono riuscito ancora“.

Sull’eventuale apparizione futura di una terza stella in grado di contrastare i due dominatori del circuito: “Ci sono tanti giocatori in crescita, sia nuovi sia quelli che sono già sul circuito da un po’, anche se non mi piace fare nomi. Però gli altri sono vicini, molto vicini. Stanno arrivando, dobbiamo stare molto attenti e continuare a migliorare. Io guardo soprattutto a me stesso, a quello che devo fare. Rivedo le mie partite e vedo ancora tanti aspetti in cui posso migliorare, e questo è molto positivo per me come giocatore“.