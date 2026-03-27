Settimana Coppi&Bartali 2026: altra sorpresa, Tommaso Dati si impone in volata. Schmid nuovo leader

Ancora una sorpresa alla Settimana Internazionale Coppi e Bartali, corsa che fa parte del circuito della Coppa Italia delle Regioni. Nella terza tappa, con arrivo ad Iseo, si impone infatti Tommaso Dati, che agguanta il primo successo da professionista. Il classe 2002 del Team UKYO è riuscito a prevalere in uno sprint ristretto sul campione svizzero Mauro Schmid che è il nuovo leader della corsa.

Sette corridori sono andati all’attacco nella prima fase di gara: Luca Colnaghi (Bardiani CSF 7 Saber), Nicholas Travella (Biesse – Carrera – Premac), Will Harding (Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente), Giosuè Epis (Petrolike), Mirko Bozzola (S.C. Padovani Polo Cherry Bank), Ben Granger (Solution Tech NIPPO Rali) e Jesper Stiansen (Tudor Pro Cycling Team U23).

Il gruppo però è riuscito a riprendere gli attaccanti e sul Passo Tre Termini un ritmo costante ha ridotto le unità del plotone, che successivamente si è andato a giocare la volata. Assente di lusso il francese Axel Laurance (INEOS Grenadiers), fermato da una foratura, mentre a perdere contatto anche l’ex leader della generale e vincitore ieri Filippo D’Aiuto (General Store – Essegibi – F.Lli Curia).

Nello sprint ristretto Dati è riuscito a battere Schmid, mentre terzo è giunto Diego Ulissi (XDS Astana Team) davanti a Federico Iacomoni (Team UKYO) e Samuele Battistella (EF Education – EasyPost).