Settimana Coppi&Bartali 2026, Filippo D’Aiuto sorprende tutti nella seconda tappa ed è il nuovo leader

Una giornata indimenticabile per Filippo D’Aiuto. Il 24enne corridore della General Store – Essegibi – F.Lli Curia centra la sua prima vittoria in carriera, imponendosi nella seconda tappa della Settimana Coppi&Bartali 2026, corsa che fa parte del calendario della Coppa Italia delle Regioni 2026.

Un’azione bellissima quella di D’Aiuto, che ha anticipato la volata a pochi chilometri dalla fine e ha poi resistito al ritorno del gruppo, tagliando il traguardo di Massalengo a braccia alzate in solitaria. Con questa vittoria il nativo di Monfaclone diventa anche il nuovo leader della classifica generale.

La fuga di giornata vede protagonisti Renato Favero (Biesse – Carrera – Premac), Kevin Pezzo Rosola (General Store – Essegibi – F.Lli Curia), Andrea Cantoni (Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente) e Marco Martini (Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone). Il gruppo sembra avere abbastanza nel mirino i fuggitivi e li riesce ad andare a riprendere quando mancano poco meno di venti chilometri dal traguardo.

Ai -15, però, Favero cerca un nuovo scatto e a lui si aggiungono anche Andrea Pietrobon (Team Polti VisitMalta) e lo svizzero Alexandre Balmer (Solution Tech NIPPO Rali). I tre sorprendono in parte il gruppo e guadagnano anche una quarantina di secondi. Alle loro spalle il plotone si spezza un po’, ma ci pensa la INEOS Grenadiers a rimettere la situazione a posto, andando a riprendere i fuggitivi.

Dal gruppo prova ad uscire Filippo D’Aiuto e il corridore italiano costruisce davvero una bellissima azione in solitaria, che lo porta ad avere anche 22 secondi a tre chilometri dal traguardo. D’Aiuto ci crede e resiste clamorosamente al ritorno del gruppo che arriva a cinque secondi. La volata per il secondo posto viene vinta da Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) davanti a Tommaso Bessega e Alessio Magagnotti (Red Bull – BORA – hansgrohe).