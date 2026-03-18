Startlist prima prova discesa maschile Lillehammer 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani

Domani, giovedì 19 marzo, a Kvitfjell (Norvegia) si apriranno le Finali maschili della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: in programma la prima prova cronometrata della discesa libera, che scatterà alle ore 10.45. Saranno al cancelletto di partenza 24 atleti in rappresentanza di 8 Paesi.

Tra di essi vi saranno ben sei italiani qualificati: Benjamin Jacques Alliod partirà col pettorale numero 4, Mattia Casse col 5, Giovanni Franzoni col 10, Dominik Paris col 12, Florian Schieder col 14 e Christof Innerhofer col 23.

Per la prima prova cronometrata della discesa maschile delle Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino non ci saranno né la diretta tv né la diretta streaming, ma la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Giovedì 19 marzo

10.45 Prima prova cronometrata discesa libera maschile delle Finali – Nessuna copertura tv

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PETTORALI DI PARTENZA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

1 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

2 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

3 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

4 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol

5 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

6 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

7 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

8 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

9 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

10 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

11 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

12 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

13 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

14 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

15 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

16 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

17 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head

18 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

19 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

20 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

21 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

22 561255 CATER Martin 1992 SLO Rossignol

23 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

24 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic