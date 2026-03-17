Sci alpino, i qualificati dell’Italia per le finali di Coppa del Mondo gara per gara. C’è una doppia wild card

Saranno 19 nel complesso gli italiani impegnati nelle finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, in programma sulle nevi norvegesi di Kvitfjell (prove veloci) e Hafjell (prove tecniche) da giovedì 19 a mercoledì 25 marzo. La tappa conclusiva del Circo Bianco è riservata esclusivamente ai migliori 25 delle varie classifiche di specialità, con in aggiunta le wild card assegnate agli ori olimpici di Milano Cortina e ai campioni mondiali juniores in carica.

In campo maschile vedremo in azione 9 azzurri: in discesa libera Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Florian Schieder, Mattia Casse, Benjamin Alliod e Christof Innerhofer; in superG Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Mattia Casse, Christof Innerhofer e Guglielmo Bosca; in gigante Alex Vinatzer, in slalom speciale Alex Vinatzer e Tommaso Sala.

Nel settore femminile saranno al via 10 italiane (in contumacia di Federica Brignone che ha chiuso in anticipo la sua stagione): in discesa Laura Pirovano, Sofia Goggia, Nicol Delago, Elena Curtoni e Nadia Delago; in superG Sofia Goggia, Elena Curtoni, Laura Pirovano, Roberta Melesi e Asja Zenere; in gigante Lara Della Mea, Sofia Goggia, Asja Zenere, Laura Pirovano e Anna Trocker; in slalom Lara Della Mea, Martina Peterlini e Anna Trocker.

Trocker ha conquistato il pass sia tra i rapid gates che tra i pali larghi grazie al fantastico doppio successo registrato recentemente ai Mondiali juniores di Narvik. Da evidenziare come gli atleti con oltre 500 punti in classifica generale possano cimentarsi anche nelle specialità in cui non si sono qualificati, ciò vuol dire che Franzoni e Pirovano potrebbero scegliere di gareggiare anche in gigante.