Sci alpino, i precedenti di Sofia Goggia a Kvitfjell: nessuna vittoria ma due podi per la bergamasca

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026 si accinge ad alzare il sipario sulle attesissime Finali di Kvitfjell (Norvegia). Sarà protagonista, come al solito, la nostra Sofia Goggia, che cercherà di ottenere di nuovo risultati positivi su una pista che le piace. In due soli anni nei quali si è corso su questa pista la nostra portacolori ha sempre centrato prestazioni di alto livello.

Andiamo con ordine. Sofia Goggia fa il suo esordio a Kvitfjell il 3 marzo 2023. La prima gara è un superG vinto dall’austriaca Cornelia Huetter con appena un centesimo su Elena Curtoni e 12 su Lara Gut-Behrami. La bergamasca, invece, non completa la prova ed esce anzitempo. Il giorno successivo, il 4 marzo 2023, è tempo di discesa. In questo caso Sofia Goggia centra la seconda posizione con 29 centesimi di distacco dalla padrona di casa Kajsa Vickhoff Lie, mentre completa il podio la svizzera Corinne Suter.

Terzo impegno, il 5 marzo 2023, e secondo superG sulla Olympiasbakken. Tripletta austriaca al traguardo con Nina Ortlieb che precede Stephanie Venier a 12 centesimi, mentre è terza Franziska Gritsch a 38. Sofia Goggia è quarta, ai piedi del podio, con un distacco di 69 centesimi dalla vittoria.

Passiamo a 12 mesi fa. Nella discesa del 28 febbraio 2025 ancora una volta Sofia Goggia ai piedi del podio nella gara vinta da Cornelia Huetter davanti alla tedesca Emma Aicher ed alla statunitense Breezy Johnson. Ancora una discesa il primo marzo 2025 con la bergamasca che centra il sesto posto alle spalle di Emma Aicher che vince la gara davanti alla statunitense Lauren Macuga ed alla solita Cornelia Huetter. Quarta Federica Brignone, quinta Laura Pirovano. Arriva un podio, invece, nel superG del 2 marzo 2025 con Sofia Goggia terza a soli 9 centesimi da Federica Brignone che si aggiudica la gara davanti a Lara Gut-Behrami.