Sci alpino, Dominik Paris ritrova la pista favorevole di Kvitfjell: i precedenti

Per la Coppa del Mondo di sci alpino 2026 non è ancora di dire la parola “arrivederci” alla stagione. C’è ancora tempo per le Finali di Kvitfjell. La pista norvegese come sempre ci regalerà prove veloci e uno scenario meraviglioso. L’Italia, nel complesso, sulla pista denominata “Olympiabakken” ha spesso ottenuto ottimi risultati. Tra questi, grande protagonista Dominik Paris con ben sei vittorie.

Dal 12 marzo 2016 inizia l’era-Dominik Paris a Kvitfjell. Prima gara sulla pista norvegese e subito successo dell’altoatesino in discesa con 20 centesimi di vantaggio sul francese Valentin Giraud Moine, mentre al terzo posto troviamo lo statunitense Steven Nyman a 24. Il nativo di Merano prosegue con un terzo posto in superG nella giornata successiva (13 marzo 2016) a 32 centesimi dal padrone di casa Kjetil Jansrud, mentre nella piazza d’onore si colloca l’austriaco Vincent Kriechmayr. Arriviamo al 2 marzo 2019 ed è di nuovo successo per Dominik Paris con 25 centesimi sullo svizzero Beat Feuz e 37 sull’austriaco Matthias Mayer, quindi bis immediato il 3 marzo 2019 con l’altoatesino che domina con 43 centesimi su Kjetil Jansrud e 60 su Beat Feuz.

Dominik Paris non si ferma e il 5 marzo 2022 vince in discesa con 55 centesimi di vantaggio sul norvegese Aleksander Aamodt Kilde e 81 su Beat Feuz. Passiamo al 18 febbraio 2024, con “Domme” che centra il terzo posto nel superG vinto da Vincent Kriechmayr davanti a Jeffrey Read. Dominik Paris sale sul gradino più basso del podio a braccetto con Marco Odermatt.

Arriviamo all’ultima edizione. Il 7 marzo 2025 l’altoatesino centra un altro successo nella discesa vinta davanti agli svizzeri Marco Odermatt e Stefan Rogentin, mentre l’8 marzo 2025 arriva una clamorosa tripletta rossocrociata con Franjo von Allmen che precede il solito Marco Odermatt e Stefan Rogentin. Finito qui? Assolutamente no. Il 9 marzo 2025, infatti, Paris trionfa in superG davanti al canadese James Crawford ed allo sloveno Miha Hrobat.