Sci alpino, i precedenti di Laura Pirovano in discesa a Kvitfjell e il confronto con Emma Aicher

La Coppa del Mondo di sci alpino si sta avvicinando verso l’ultimo grande appuntamento della stagione, le finali di Lillehammer. Tutte le gare veloci si svolgeranno sulla pista di Kvitfjell ed in casa Italia cresce l’attesa soprattutto per il duello per la coppa di discesa tra Laura Pirovano ed Emma Aicher, quest’ultima in lotta anche per la vittoria della classifica generale contro Mikaela Shiffrin.

Grazie alla straordinaria doppietta sulle nevi di casa in Val di Fassa, Pirovano ha completamente ribaltato la situazione in classifica e si presenta in Norvegia con 28 punti di vantaggio sulla tedesca. Alla trentina basterà dunque un secondo posto per essere certa di conquistare la sua prima sfera di cristallo della carriera. Bisogna comunque ricordare che quelle due vittorie sono stati anche i primi podi dell’azzurra in Coppa del Mondo e soprattutto bisognerà capire come Pirovano reggerà la pressione, non essendosi mai trovata in una tale situazione.

Aicher è un’avversaria tostissima e soprattutto la tedesca ha l’enorme possibilità di conquistare anche la Coppa del Mondo generale, visto che ha 140 punti di ritardo da Mikaela Shiffrin. Proprio la discesa sarà fondamentale per Aicher, visto che Shiffrin non parteciperà e dunque la tedesca vuole vincere o comunque cercherà di fare il massimo dei punti possibili proprio per avvicinare in classifica l’americana.

Pirovano ha corso per tre volte in carriera in discesa a Kvitfjell e non è mai andata oltre un quinto posto. Nel 2023 ha chiuso sedicesima, mentre nella passata stagione, con due gare in programma, ha prima chiuso in sesta posizione e poi al già citato quinto posto. I risultati dell’anno scorso fanno capire che la trentina ben si adatta alla gara norvegese e dunque può davvero fare bene.

Proprio nella gara dove Pirovano ha fatto quinta a vincere è stata Emma Aicher, che il giorno precedente ha invece concluso seconda. Dunque la tedesca si trova benissimo a Kvitfjell e parte probabilmente con il pronostico a suo favore. Aicher poi è obbligata quasi a vincere proprio per mettere pressione a Shiffrin e di conseguenza anche a Pirovano, che con un successo della tedesca sarebbe obbligata a chiudere non al di sotto del secondo posto.

Attenzione poi a chi potrebbe inserirsi tra le due duellanti, come la tedesca Kira Weidle-Winkelmann e l’austriaca Cornelia Huetter, che sono entrambe ancora in corsa per vincere la coppa, visto che la matematica le tiene ancora in gioco, ma devono sperare in una debacle clamorosa da parte sia di Aicher sia di Pirovano. Attenzione soprattutto a Huetter, che nella passata stagione ha un primo ed un terzo posto all’attivo e dunque può davvero diventare la variabile decisiva nella lotta per la coppa di discesa, come può esserlo anche Sofia Goggia, mai oltre il terzo posto in questa stagione e che cerca ancora la prima vittoria in discesa dell’anno.