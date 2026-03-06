Il Prize Money Ranking parla italiano! Due azzurre nella top-10 della classifica dei premi: i soldi guadagnati da Goggia e Pirovano

Due italiane sono presenti nella top-10 del Prize Money Ranking, la classifica dei premi stilata dalla Federazione Internazionale: Sofia Goggia conserva il sesto posto con 228.671 euro, Laura Pirovano è entrata nell’elite grazie alla vittoria conseguita oggi nella discesa libera della Val di Fassa e si è issata in decima posizione con 117.740 euro.

La fuoriclasse bergamasca ha conquistato due vittorie nel corso di questa annata agonistica e, dopo il risultato sottotono del primo atto sulla pista La VolatA del Passo San Pellegrino, si trova in scia alla neozelandese Alice Robinson (quinta con 253.116 euro). La talentuosa trentina ha invece operato il sorpasso ai danni dell’albanese Lara Colturi e, se dovesse conseguire dei buoni risultati nel weekend dolomitico, potrebbe scavalcare la statunitense Paula Moltzan (154.659) e la svedese Sara Hector (156.501).

Il Prize Money Ranking è dominato dalla statunitense Mikaela Shiffrin, leader della classifica generale della Coppa del Mondo che svetta con 492.189 euro, ampiamente davanti alla tedesca Emma Aicher (314.050) e alla svizzera Camille Rast (307.530). Di seguito la graduatoria aggiornata dopo 29 gare sulle 37 in programma.

PRIZE MONEY RANKING SCI ALPINO

1. Mikaela Shiffrin (USA) 492.189 euro

2. Emma Aicher (Germania) 314.050 euro

3. Camille Rast (Svizzera) 307.530 euro

4. Julia Scheib (Austria) 272.265 euro

5. Alice Robinson (Nuova Zelanda) 253.116 euro

6. Sofia Goggia (Italia) 228.671 euro

7. Lindsey Vonn (USA) 214.014 euro

8. Sara Hector (Svezia) 156.601 euro

9. Paula Moltzan (USA) 154.659 euro

10. Laura Pirovano (Italia) 117.740 euro