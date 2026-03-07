Laura Pirovano vince la Coppa del Mondo di discesa se… Le combinazioni per l’ultima gara: 4 in corsa!

Laura Pirovano si è issata al comando della classifica della Coppa del Mondo discesa libera quando manca una sola gara al termine della stagione, in programma il prossimo 21 marzo nell’ambito delle finali di Lillehammer. L’azzurra si presenterà in Norvegia con 436 punti all’attivo e un vantaggio di 28 punti nei confronti della tedesca Emma Aicher, sua grande rivale per la conquista della Sfera di Cristallo. La statunitense Lindsey Vonn è a -36 ma è infortunata e dunque è fuori dai giochi, la tedesca Kira Weidle-Winkelmann (-85) e l’austriaca Cornelia Huetter (-92) sono decisamente più lontane, ma mateticamente in corsa.

Dopo aver ronzato a lungo attorno al podio nel massimo circuito internazionale itinerante, la trentina ha conquistato due vittorie in Val di Fassa nel giro di ventiquattro ore (entrambe con un centesimo di margine sulla seconda classificata) e si è issata al comando della graduatoria, facendo leva anche sulla grande continuità di risultati avuta prima del fine settimana sulle nevi dolomitiche (ottava e sesta a St. Moritz, quinta in Val d’Isere, quarta a Zauchensee, sesta a Tarvisio e nona a Soldeu).

Tra un paio di settimane, la 28enne sarà attesa dall’appuntamento più importante della propria carriera: battaglierà per alzare al cielo il prestigioso trofeo, che premia la costanza di rendimento nell’intera annata agonistica e non soltanto il singolo squillo, come accade nei grandi eventi. Cosa deve fare Laura Pirovano per conquistare la Coppa del Mondo di discesa libera? L’azzurra dipende da se stessa: in caso di vittoria o di secondo posto, sarà certa del titolo senza dover osservare i risultati delle avversarie.

Dal terzo posto in giù dovrà invece fare i conti con il riscontro che Emma Aicher conseguirà in terra scandinava. Ricordiamo che andranno a punti soltanto le prime quindici classificate e non le migliori trenta, perché all’evento parteciperanno soltanto le prime 25 della graduatoria di specialità, la Campionessa del Mondo juniores e atlete con almeno 500 punti nella generale ma fuori dalla top-25 di discesa. Di seguito il quadro dettagliato di tutte le combinazioni che permetterebbero a Laura Pirovano di vincere la Coppa del Mondo di discesa libera.

LAURA PIROVANO VINCE LA COPPA DEL MONDO DI DISCESA SE…

Vince la gara di Lillehammer.

Secondo posto a Lillehammer.

Terzo posto a Lillehammer e Aicher non vince.

Quarto posto a Lillehammer e Aicher arriva terza o peggio.

Quinto posto a Lillehammer e Aicher arriva terza o peggio.

Sesto posto a Lillehammer e Aicher arriva terza o peggio.

Settimo posto a Lillehammer e Aicher arriva terza o peggio.

Ottavo posto a Lillehammer e Aicher arriva terza o peggio.

Nono posto a Lillehammer e Aicher arriva quarta o peggio.

Decimo posto a Lillehammer e Aicher arriva quarta o peggio.

Undicesimo posto a Lillehammer e Aicher arriva quarta o peggio.

Dodicesimo posto a Lillehammer e Aicher arriva quarta o peggio.

Tredicesimo posto a Lillehammer e Aicher arriva quinta o peggio.

Quattordicesimo posto a Lillehammer e Aicher arriva quinta o peggio

Quindicesimo posto a Lillehammer e Aicher arriva sesta o peggio

Non va a punti a Lillehammer (peggio di quindicesima o non porta a termine la gara), Aicher finisce decima o peggio, Weidle-Winkelmann e Huetter non vincono.

La gara di Lillehammer viene cancellata.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO DISCESA LIBERA

1. Laura Pirovano (Italia) 436

2. Emma Aicher (Germania) 408

3. Lindsey Vonn (USA) 400

4. Kira Weidle-Winkelmann (Germania) 351

5. Cornelia Huetter (Austria) 344

6. Breezy Johnson (USA) 333

7. Sofia Goggia (Italia) 278

8. Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia) 242

9. Nicol Delago (Italia) 236

9. Nina Orlieb (Austria) 236