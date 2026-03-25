Basket, domani si gioca il secondo derby stagionale in Eurolega tra Olimpia Milano e Virtus Bologna

Olimpia Milano e Virtus Bologna si trovano di fronte domani sera all’Unipol Forum di Assago – palla a due alle ore 20:30 – per il secondo derby stagionale dell’Eurolega di basket, trentaquattresima giornata della regular season 2025-2026.

L’Olimpia Milano vuole provare a tenere ancora accesa la speranza di provare a centrare il decimo e ultimo posto utile per accedere ai play-in che dista ‘solo’ due vittorie, con i meneghini che sono però reduci dal ko esterno di ieri sera contro l’AS Monaco (90-85) dopo aver condotto per 30’ salvo poi cedere di schianto nel quarto conclusivo nonostante i 18 punti di Shavon Shields e i 16 di Zach LeDay che hanno provato a tenere aperta la partita. 16-17 è il record finora degli uomini di ‘Peppe’ Poeta, che proveranno a sfruttare il fattore campo favorevole e a centrare una vittoria importante ai fini della classifica con poche giornate ancora da disputare.

Situazione decisamente diversa invece per la Virtus Bologna, con le V-nere oramai fuori dai giochi nonostante occupino il quattordicesimo posto ma con 13-19 di bilancio finora e con una partita da recuperare rispetto agli acerrimi rivali milanesi (quella con Paris Basketball in programma ieri e rinviata a martedì prossimo 31 marzo). La sfida di domani quindi è più che altro per l’orgoglio, con i bolognesi che hanno incrociato Milano poche settimane fa in Serie A riuscendo a vincere nella bolgia della Virtus Arena. Pesa ancora l’assenza di Aelssandro Pajola, con Carsen Edwards a guidare l’attacco bianconero per provare a cancellare anche la sconfitta in campionato di domenica sera nel derby emiliano contro l’Unahotels Reggio Emilia.