Sono stati rilasciati dal Settore Squadre Nazionali 3×3 i nomi dei giocatori tra i quali l’Italia sceglierà per andare a giocare le qualificazioni ai Mondiali (alias World Cup). Il tentativo lo si effettuerà a Singapore l’11 e il 12 aprile, con sei squadre coinvolte: Italia, Egitto e Nuova Zelanda nel girone B, Cechia, Singapore e Brasile nel girone A.

Gli uomini chiamati da Claudio Negri, con Stefano Mancinelli responsabile del settore tecnico 3×3, sono Matteo Corgnati (Vigevano, girone A Serie B), Lorenzo Donadio (Nocera, girone B Serie B), Carlo Fumagalli (Faenza, girone B Serie B), Flavio Gay (Scandone Avellino, Serie B Interregionale), Dario Masciarelli (Costone Siena, B Interregionale), Riccardo Salvioni (Luiss Roma, girone B Serie B), Andrea Valentini (Loreto, girone B Serie B), Dario Zucca (Fidenza, girone A Serie B).

Di questi sono solo quattro quelli che verranno poi scelti per il viaggio in Asia. L’Italia giocherà il suo primo match l’11 aprile alle 10:10 nostrane contro la Nuova Zelanda, per poi replicare alle 14:30 contro l’Egitto. Il giorno successivo, che ovviamente è il 12 aprile, si giocheranno i match che contano. Tra i nomi si segnalano Fumagalli e Masciarelli, protagonisti nel bronzo europeo del 2025. I selezionati sono tutti ampiamente protagonisti nelle loro squadre, spesso in doppia cifra di media.

Funziona in questo modo: dei due gironi da tre passano le prime due, con incroci prima contro seconda. Le vincitrici delle semifinali sono qualificate ai Mondiali, e non devono giocare ulteriormente. Le perdenti, invece, disputeranno un ulteriore incontro per definire chi andrà a giocare la rassegna iridata, che si svolgerà dall’1 al 7 giugno a Varsavia, Polonia.

L’Italia non disputa la qualificazione femminile perché, in tale torneo, è già qualificata. Tra le donne il girone A è formato da Ungheria, Lituania ed Egitto, il girone B da Filippine, Singapore e Brasile.