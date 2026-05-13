Basket: infinito Valencia, è alle Final Four di Eurolega. Rimonta completata contro il Panathinaikos

Una delle serie di quarti di finale di Eurolega più incredibili di tutta la storia della competizione si chiude con il colpo di mano che li racchiude tutti: il Valencia Basket è alle Final Four. Battuto il Panathinaikos per 81-64 nell’unica partita non decisa da un dettaglio, un canestro, qualsiasi cosa piccola. Si verificherà così qualcosa di abbastanza clamoroso: i verdi di Grecia che, avanti 2-0, non concretizzano tre partite per chiudere la serie di cui due in casa e, quindi, che escono di scena proprio quando, nell’arena di loro tradizionale uso, una delle due semifinali la giocherà l’Olympiacos contro il Fenerbahce. Nondimeno, ci sarà una spagnola in finale visto il confronto Valencia-Real Madrid. Eroe della serata Brancou Badio con 20 punti.

Alla Roig Arena la tensione c’è, si sente e si taglia con qualsiasi oggetto inventato dall’essere umano. Nei primi quattro minuti segnano solo in due, Branco e Taylor, e sono solo giocatori di Valencia. Chi si sblocca per il Panathinaikos è Nunn a metà quarto. I padroni di casa continuano, comunque, ad avanzare fino alla tripla di De Larrea dell’11-4. Poi, però, i greci rientrano fino al 14-10 della prima sirena.

Dopo il sorpasso da parte di Nunn e Grant (14-15), il Valencia si riprende l’iniziativa dal 16-17: parte Montero con la tripla, seguono quattro in fila di Key e poi di Taylor per il parziale di 8-0 chiuso da Osman con un 1/2 che è però solo un filler in mezzo a una carica in cui entrano anche De Larrea e Pradilla per il 33-18, prima del 35-23 dell’intervallo.

Di punti di vantaggio i locali arrivano ad averne anche 17 nel terzo periodo, ma dal 43-26 il Panathinaikos riesce a risalire, in qualche modo, e la reazione d’orgoglio porta non tanto il nome dei big, se si eccettua Hayes-Davis, ma soprattutto di Toliopoulos, che quasi da solo rimette i greci in scia fino al 48-42 con 3’30” alla penultima sirena. Quello svantaggio di sei punti sostanzialmente rimane fino all’ultimo mini-intervallo.

Dove tutti si aspettano qualcosa di drammatico fino alla fine, però, ciò non accade: il Panathinaikos a meno di 6 punti di svantaggio non arriva mai, poi cominciano a colpire Reuvers, Thompson e De Larrea e per i greci è notte fonda, mentre alla Roig Arena inizia una festa che quasi travalica i confini del senso. L’ultimo brivido lo regala Lessort, ma è un -10 (71-61) che lascia troppo lontani gli ellenici, che vedono così svanire le Final Four in casa.

VALENCIA BASKET-PANATHINAIKOS 81-64

VALENCIA – Badio* 20, Taylor* 9, Reuvers 6, Pradilla 5, De Larrea 9, Key 12, Montero* 12, Moore, Sako*, Thompson 3, Costello* 3, Nogues ne. All. Martinez

PANATHINAIKOS – Shorts*, Osman* 10, Hayes-Davis* 15, Rogkavpopoulos 2, Grant 7, Nunn* 9, Lessort 8, Toliopoulos 8, Faried*, Grigonis, Hernangomez 5, Mitoglou. All. Ataman