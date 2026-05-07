Basket, il Real Madrid batte l’Hapoel in gara-4 e si qualifica per le Final Four di Eurolega

Il Real Madrid è la seconda squadra a staccare il biglietto per le Final Four di Eurolega, che si disputerà ad Atene ad OAKA. La squadra di Sergio Scariolo ha sconfitto in gara-4 l’Hapoel Tel Aviv con il punteggio di 87-81, chiudendo così la serie sul 3-1. Una partita quasi sempre in controllo degli spagnoli, che hanno costruito il loro vantaggio dal secondo quarto, difendendolo dopo la pausa lunga. Il Real attende ora in semifinale la vincente di Fenerbahce-Zalgiris, con i turchi avanti 2-1, ma domani sera ci sarà gara-4 in Lituania.

Un Real trascinato dai 16 punti di Usman Garuba, ma un contributo importante lo danno anche Mario Hezonja e Theo Maledon, che mettono a referto entrambi 14 punti. Solita ottima prestazione di Facundo Campazzo, che ha messo a referto 11 punti e 7 assist. All’Hapoel non sono bastati i 29 punti di un clamoroso Dan Oturu.

Eppure a partire meglio erano stati gli israeliani, con un parziale di 11-0 in avvio per il +9 (13-4) che porta soprattutto la firma di Oturu. A svegliare il Real Madrid ci pensano Hezonja e Campazzo, che portano al pareggio (15-15). L’Hapoel è solo Oturu che continua a dominare, ma il primo quarto finisce con la firma di Maledon (21-23). Nel secondo quarto arriva il parziale decisivo di 13-0 del Real Madrid, che vola sul +15 (21-36). Micic risponde ed insieme ad Oturu riapre tutto con un parziale di 13-2, ma il finale di quarto è ancora tutto del Real con Campazzo che porta gli spagnoli sulla doppia cifra di vantaggio (36-46).

Il secondo tempo si apre con un duello tra Garuba ed Oturu, con quest’ultimo che arriva già a quota venti punti. Gli israeliani mentre Micic segna la tripla del -7 sul 47-54. L’Hapoel riesce anche a risalire fino al -5, ma il Real chiude meglio il terzo quarto ed entra negli ultimi dieci minuti avanti 53-63. Lyles e Len spingono il Real fino al massimo vantaggio sul +15 (53-68) e qui praticamente cala il sipario. Oturu ha ancora ultimi sprazzi di classe, ma non c’è tempo per i padroni di casa di rimontare. Vince il Real 87-81 e vola ad Atene.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

HAPOEL TEL AVIV – REAL MADRID 81-87 (21-23, 15-23, 17-17, 28-24)

Hapoel: Motley, Jones 9, Bryant 12, Palatin, Timor, Edwards 10, Randolph 3, Odiase, Micic 18, Wainwright, Oturu 29

Real Madrid: Lyles 10, Abalde, Campazzo 11, Okeke 7, Procida, Hezonja 14, Maledon 14, Deck 2, Garuba 16, Llull, Feliz 9, Len 4