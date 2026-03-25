Basket femminile, Schio e Derthona vincono gara-1 nei playoff di Serie A1. Brixia sorprende Sassari nei playout

Si è conclusa stasera la seconda giornata dedicata ai playoff di Serie A1 basket femminile 2025-2026. Dopo le vittorie di Venezia e Roseto, anche la parte alta del tabellone dei quarti di finale ha mandato in archivio i primi match della serie. A queste sfide si è aggiunta anche gara-1 delle semifinali play-out tra Dinamo Sassari e RMB Brixia. Andiamo a scoprire i risultati finali e le migliori prestazioni.

FAMILA WUBER SCHIO-LOGIMAN BRONI 77-57

Non sbaglia Schio che esce alla distanza e si porta a casa il primo punto della serie battendo Broni. Inizio di partita equilibrato con le venete sempre in vantaggio e le lombarde ad inseguire. Cornelius firma il vantaggio ospite ma Zandalasini, Sottana e Badiane siglano il primo parziale delle padrone di casa. Broni non molla e si riporta subito sotto con Cvitkovic (-5). Cornelius risponde a Conde ma Badiane rimette 7 lunghezze tra le due squadre. Nel finale Crippa e Archer portano a -3 la Logiman. All’intervallo il punteggio recita 35-32 per la Famila Wuber.

Nella ripresa riparte il testa a testa tra le compagine prima che Schio riallunghi con Conde. La solita Crippa risponde ma Shepard e Zandalisi mettono a segno un 6-0 che vale il +6. Solo nel quarto finale però le venete riescono a fare la differenza; Conde e Shepard sono infallibili e presto Schio supera la doppia cifra di vantaggio. Il divario si allunga nel finale, Broni non resiste e Sottana fa la voce grossa, firmando anche i 4000 punti in Serie A.

Top scorer: SCH: Conde 16, Shepard 13, Badiane 12, Laksa 11. BRO: Cvitkovic 12, Crippa 11, Cornelius 11

DERTHONA-GEAS SESTO SAN GIOVANNI 76-69

Derthona sfrutta il fattore campo e vince una gara-1 tiratissima contro la Geas. Dopo un avvio con continui botta e risposta è Conti a firmare il +3 Geas prima del sorpasso firmato Penna. Toffolo segna cinque punti consecutivi ed apre un piccolo gap a favore di Derthona ma Osazuwa risponde riavvicinando le lombarde. Conte rimette avanti le padrone di casa ma la Geas resta sempre in scia, questa volta grazie a Kacerik. Scott segna il -1 ma Tortona piazza un parziale di 8-0 che spezza la rimonta ospite. Dopo 20′ Derthona conduce 42-37.

Nella ripresa si rivede l’equilibrio di inizio partita. Dopo infinite parità è Penna, con Kunaiyi-Akpanah a dare il +9 a Tortona prima della risposta di Conti. Con Cornelie la Geas trova il sorpasso ma Fontaine e Dotto sono abili a riportare subito avanti Derthona. Osazuka segna il -1 ma nel momento più importante le piemontesi piazzano un 6-0 decisivo. Nel finale Scott tenta di reagire ma i liberi di Conte mettono il punto esclamativo sulla vittoria di Derthona.

Top scorer: DER: Penna 18, Kunaiyi-Akpanah 16, Fondren 11. GEA: Scott 21, Conti 18, Osazuwa 11

DINAMO SASSARI-RMB BRIXIA 82-94

Sconfitta pesante per la Dinamo Sassari che cede nettamente in casa alla RMB Brixia nella gara-1 dei playout. Le isolane partono forte con un 7-0 in apertura ma le bresciane prendono le misure e si riportano subito sotto con Tagliamento. La Dinamo resta in testa grazie a Poindexter ma Kristlova si mette in proprio e realizza il primo vantaggio ospite. La solita Poindexter riporta avanti le sarde Winkowska tiene in scia le bresciane. A Togliani risponde Boros e nel finale Frustaci riporta a -3 Brixia. All’intervallo Sassari è avanti 46-43.

Nella ripresa le ospiti prima sorpassano con Bongiorno e poi allungano con Tagliamento. Sassari torna segnare con Boros ma Bongiorno segna il canestro del +10 virtuale. Carangelo prova a riavvicinare le padrone di casa con la tripla ma Winkowska è una sentenza da 2. Kristlova conferma la doppia cifra di vantaggio Brixia prima che Egwoh tenti di riavvicinare la Dinamo. Le bresciane rispondono colpo su colpo ai tentativi di rimonta e con Frustaci chiudono definitivamente il match.

Top scorer: SAS: Carangelo 23, Poindexter 19, Treffers 14, Boros 11. BRI: Tagliamento 23, Kristlova 20, Winkowska 19, Togliani 13