Basket: il Fener batte il Kaunas ai supplementari e va alla Final Four. Valencia forza il Pana a gara-5

Mancavano due verdetti per conoscere le quattro regine che parteciperanno alle Final Four di EuroLeague del 2026. E il venerdì sera ha regalato emozioni, tensione e colpi di scena fino all’ultimo possesso, con il Fenerbahçe che ha dovuto attendere un supplementare per piegare la resistenza dello Žalgiris Kaunas e chiudere la serie, mentre il Valencia ha espugnato il campo del Panathinaikos, riaprendo tutto e trascinando la sfida alla decisiva gara-5. Due partite diversissime tra loro, ma accomunate da un equilibrio feroce e da finali incandescenti: a Kaunas i turchi hanno trovato le energie per scappare nell’overtime e conquistare il pass per Abu Dhabi, ad Atene invece gli spagnoli hanno resistito al disperato assalto dei campioni greci, guadagnandosi il diritto di giocarsi la qualificazione davanti al proprio pubblico.

Serve un supplementare per decidere gara-4 tra lo Zalgiris Kaunas e Fenerbahce Istanbul e alla fine sono i turchi a festeggiare e a strappare il biglietto per le Final Four. 40 minuti di grande equilibrio, con il Fenerbahce che allunga nel primo quarto, resiste alla rimonta del Kaunas nel secondo quarto e va sul +5 all’intervallo. Poi, però, sono i lituani a salire in cattedra, ribaltare tutto nel terzo quarto e alla fine è un canestro allo scadere di Baldwin IV a mandare le squadre agli spogliatoi. E qui cambia di nuovo tutto. Il Fenerbahce alza il ritmo, con una tripla di Melli a dare il via alla cavalcata e poi sono due liberi di Horton Tucker a chiudere i giochi. Il Fenerbahce va alle Final Four, il Kaunas torna a casa.

Si chiude sulla tripla di Hayes-Davis sulla sirena che non entra gara-4 tra Panathinaikos e Valencia, invece, e così gli spagnoli forzano la serie a gara-5, rimandando la sentenza. Parte fortissimo il Valencia, che nel primo quarto mette spalle al muro un Panathinaikos irriconoscibile – soprattutto in difesa – e va al primo stop sul +11. Reagiscono i greci nel secondo quarto, dove quantomeno alzano le qualità difensive, limitano i danni e ricuciono sul -7 all’intervallo. Continua, seppur lenta, la rimonta del Panathinaikos anche nella ripresa, con Osman e Nunn sugli scudi, e a 7’29” dalla sirena Lessort firma il pareggio. Ma proprio quando gli spagnoli sembrano pronti a crollare, una fiammata firmata prima Darius Thompson e poi Reuvers, Badio e Montero vale il nuovo +9. Prova un disperato colpo di coda il Pana, Hayes-Davis firma il -3 a 28” dalla sirena, Osman il -2 a 7”8 dalla fine. È un finale infuocato, ma Hayes-Davis da lontano non trova la tripla del pareggio e Valencia regge l’urto e obbliga i greci a gara-5. Ma si andrà in Spagna.

RISULTATI E TABELLINI PLAYOFF EUROLEGA 2026 (8 MAGGIO)

ZALGIRIS KAUNAS – FENERBAHCE 90-94 (20-25, 22-22, 20-14, 18-19, 10-14)

Zalgiris: Williams-Goss 3, Wright 9, Francisco 23, Brazdekelis, Giedraitis, Tubelis 16, Lo 5, Sleva 11, Birutis, Butkevicius 5, Sirvydis 3, Ulanovas 15

Fenerbahce: Baldwin 14, Melli 10, Horton Tucker 21, Boston Jr, De Colo 3, Biberovic 11, Bitim, Jantunen, Hall 5, Silva 8, Colson 1, Birch 21

PANATHINAIKOS – VALENCIA 86-89 (15-26, 22-18, 19-16, 30-29)

Panathinaikos: Shorts 3, Kalaitzakis, Osman 26, Hayes-Davis 12, Rogkavopoulos, Grant 4, Nunn 19, Lessort 8, Toliopoulos 7, Faried, Hernangomez 7, Mitoglou

Valencia: Badio 6, Taylor 11, Reuvers 7, Pradilla 10, De Larrea 1, Key 12, Montero 29, Moore 2, Sako 2, Thompson 8, Costello 1, Nogues