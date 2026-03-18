Chi affronta Conegliano nella semifinale di Champions League? Tabellone Final Four volley, programma, dove si gioca

Conegliano si è confermata tra le grandi del Vecchio Continente, qualificandosi alla Final Four della Champions League 2026 di volley femminile che andrà in scena nel weekend del 2-3 maggio alla Ulker Sports Arena di Istanbul: le Campionesse d’Europa saranno chiamate a difendere il massimo trofeo continentale nella metropoli turca, dove si disputeranno semifinali e finale in partita secca, senza possibilità di appello, nel fine settimana che chiuderà la stagione agonistica per club.

Le Pantere giocheranno la semifinale contro la vincente del confronto tra Milano e il VakifBank Istanbul, il cui ritorno è previsto giovedì 19 marzo: le meneghine riusciranno a ribaltare la sconfitta rimediata al tie-break nel confronto d’andata e daranno così vita al derby contro la corazzata veneta, oppure assisteremo a un match tra il sestetto di coach Daniele Santarelli e la formazione di Giovanni Guidetti, desiderosa di rivalsa contro l’Imoco?

Dall’altra parte del tabellone, invece, le turche dell’Eczacibasi Istanbul, capaci di eliminare le polacche del Developres Resovia, attendono chi la spunterà nel testa a testa tra Scandicci e il Fenerbahce Istanbul: le Campionesse del Mondo trascinate da Ekaterina Antropova hanno giganteggiato per 3-0 nell’andata di fronte al proprio pubblico e domani pomeriggio proveranno a completare l’opera nella tana di Alessia Orro, Melissa Vargas, Arina Fedorovtseva e compagne.

TABELLONE FINAL FOUR CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE

Conegliano vs Milano/VakifBank Istanbul

Eczacibasi Istanbul vs Scandicci/Fenerbahce Istanbul

CALENDARIO FINAL FOUR CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE

Sabato 2 maggio

Orario da definire Semifinale 1: Conegliano vs Milano/VakifBank Istanbul

Orario da definire Semifinale 2: Eczacibasi Istanbul vs Scandicci/Fenerbahce Istanbul

Domenica 3 maggio

Orario da definire Finale Champions League 2026 di volley femminile