Conegliano maestra delle rimonte funamboliche: Haak e Zhu show, Novara cede nella semifinale scudetto

Conegliano ha confezionato una rimonta straripante nella gara-1 della semifinale scudetto di volley femminile, inscenando il consueto ribaltone a cui le Campionesse d’Europa hanno abituato più volte nel corso dell’ultimo decennio e riuscendo a imporsi al tie-break contro Novara di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso. Sotto per 0-2, le ragazze di coach Daniele Santarelli si sono rimboccate le maniche e sono riuscite a risalire la china contro la lanciatissima formazione allenata da Lorenzo Bernardi, che sulla lunga distanza ha dovuto chinare il capo.

Le Pantere si sono così portate in vantaggio per 1-0 nella serie al meglio delle cinque partite (chi ne vince tre si qualifica all’atto conclusivo che assegnerà il tricolore contro la vincente di Scandicci-Milano), ma la sensazione emersa da questo primo testa a testa è che si preannuncia una battaglia lunga e molto equilibrata tra la vincitrice della stagione regolare e la quarta classificata della Serie A1. Le Campionesse d’Italia si concentreranno ora sul ritorno dei quarti di finale della Champions League contro lo Zeren Spor Ankara (si ripartirà dal 3-0 conquistato in Turchia) e poi si dirotteranno verso la gara-2 contro le piemontesi.

Il primo set è stato equilibrato fino al 21-21, poi Novara ha allungato con un mani-out e una parallela di Herbots ed è riuscita a chiudere i conti sull’errore al servizio di Haak. Il secondo parziale ha avuto una svolta sul 9-10: diagonale di Herbots e tre ace di fila firmati da Tolok per il 14-9. Le Pantere sono state brave a rientrare con i colpi di Zhu Ting, Adigwe e Chirichella fino al 21-21, poi è stata Tolok a fare la differenza. Sotto per 2-0 è iniziata la grande risalita di Conegliano: terzo set dominato, quarta frazione decisa sul 24-24 con un errore di Ishikawa al servizio e un muro di Fahr, tie-break indirizzato sul 13-12 con un errore al servizio di Tolok e il diagonale di Zhu Ting.

Conegliano ha sconfitto Novara per 3-2 (23-25; 23-25; 25-15; 26-24; 15-12) spinta dalla verve della bomber Isabelle Haak (25 punti, 3 muri, 3 ace) e delle schiacciatrici Zhu Ting (21 punti, 3 muri) e Fatoumatta Sillah (14 punti), in doppia cifra anche la centrale Sarah Fahr (10 punti, 3 muri) affiancata in reparto da Cristina Chirichella (7) sotto la regia di Joanna Wolosz, gran lavoro del libero Monica De Gennaro. A Novara non è bastata la formidabile opposto Tatiana Tolok (34 punti), 10 punti per l’attaccante Britt Herbots, 8 per la centrale Sara Bonifacio.