Conegliano regola Scandicci nella finale delle deluse e conquista il podio in Champions League

Conegliano ha sconfitto Scandicci per 3-0 (25-16; 26-24; 27-25) nella finale per il terzo posto della Champions League 2026 di volley femminile. Alla vigilia del fine settimana di Istanbul si sperava che il derby italiano potesse valere il titolo, invece le due squadre della Serie A1 hanno perso al tie-break nelle rispettive semifinali (contro VakifBank ed Eczacibasi) e si sono così dovute accontentare di battagliare per il piazzamento di consolazione alla Ulker Sport and Event Hall nella metropoli anatoliche.

Le Pantere hanno abdicato dopo aver trionfato nelle ultime due edizioni, replicando la terza piazza datata 2018; le toscane sono rimaste giù dal podio dopo la finale persa dodici mesi fa proprio contro la corazzata veneta. Si chiude così la stagione per entrambe le compagini: Conegliano ha messo la firma sull’ottavo scudetto di fila e sulla Coppa Italia, Scandicci si è laureata Campionessa del Mondo nel mese di dicembre. Alle ore 19.00 andrà in scena l’atto conclusivo per il titolo tra le due formazioni turche.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno dominato il primo set, nella seconda frazione hanno contenuto la rimonta delle avversarie dal 19-12, nel terzo parziale hanno recuperato da 9-12 e hanno poi dettato legge ai vantaggi contro la formazione di coach Marco Gaspari.

Prestazione di spessore da parte dell’opposto Isabelle Haak (19 punti) e delle schiacciatrici Zhu Ting (18, 4 muri) e Gabi (17) sotto la regia di Joanna Wolosz, al centro hanno giocato Sarah Fahr (7) e Marina Lubian (4), il libero Monica De Gennaro ha chiuso con il 67% in ricezione. A Scandicci non è bastata la bomber Ekaterina Antropova (22 punti), 11 punti per il subentrato martello Lindsey Ruddins, 7 per la centrale Linda Nwakalor, a secco la schiacciatrice Caterina Bosetti.